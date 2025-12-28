Algérie – Burkina Faso : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe d’Algérie sera de retour sur le terrain ce dimanche pour croiser le fer avec le Burkina Faso, à l’occasion de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025. Une rencontre capitale pour les Verts, qui ambitionnent d’enchaîner un second succès consécutif, synonyme de la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Tombeurs du Soudan lors de leur entrée en lice mercredi dernier sur le score sans appel de 3-0, les hommes de Vladimir Petkovic ont parfaitement lancé leur campagne continentale. Une victoire nette et maîtrisée qui a rassuré aussi bien le staff technique que les supporters, d’autant plus que l’Algérie reste sur plusieurs désillusions lors des éditions précédentes, sans avoir dépassé le premier tour depuis son sacre historique de 2019 en Égypte, décroché face au Sénégal (1-0).

Préparation et confiance

Fort de ce bon départ, le capitaine Riyad Mahrez et ses coéquipiers abordent ce rendez-vous face aux Étalons avec confiance mais aussi beaucoup de prudence. Le sélectionneur national l’a d’ailleurs rappelé en conférence de presse, soulignant la difficulté de l’opposition à venir.

« Je dis toujours que le prochain match est le plus difficile. Le Burkina Faso est une équipe très compétitive et l’une des favorites du groupe. Ce sera un match presque décisif pour la qualification », a indiqué Petkovic, tout en insistant sur la nécessité de corriger certaines imperfections observées lors du premier match.

« Nous avons identifié quelques difficultés dans certains compartiments du jeu et nous avons travaillé pour y remédier », a-t-il ajouté.

Le groupe au complet

Sur le plan de l’effectif, le technicien bosnien dispose de toutes ses cartes. Aucun blessé n’est à signaler et l’ensemble du groupe est opérationnel pour ce duel important. Bonne nouvelle également avec le retour du défenseur du Paris FC, Samir Chergui, qui a repris l’entraînement collectif après avoir été remis de sa blessure, et qui figure parmi les options du sélectionneur.

Tactiquement, quelques ajustements pourraient être apportés, notamment au milieu de terrain, sans bouleverser l’équilibre général de l’équipe, qui a affiché une solidité défensive et une efficacité offensive appréciables lors de la première journée.

À quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Très attendue par les supporters algériens, cette affiche face au Burkina Faso suscite un réel engouement. Le coup d’envoi sera donné à 18h30 (heure d’Alger et de Paris). La rencontre sera retransmise en direct sur la télévision nationale terrestre, seule chaîne gratuite, ainsi que sur beIN Sports 1 (MENA) et Sportdigital, deux chaînes cryptées accessibles via le satellite Astra.

