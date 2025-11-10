Algérie–Brésil : vers une relance du Conseil d’affaires algéro-brésilien

Forte de liens économiques solides avec le Brésil, l’Algérie multiplie les initiatives pour renforcer la coopération bilatérale. Avec un volume d’échanges de 4,32 milliards de dollars en 2024, les deux pays préparent la relance du Conseil d’affaires algéro-brésilien.

Le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, a reçu, au siège de son département, l’ambassadeur du Brésil à Alger, Marcos Vinícius Pinta Gama. Cette rencontre a été consacrée au renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Selon le communiqué du ministère, la réunion a permis d’examiner plusieurs pistes de coopération visant à dynamiser les échanges économiques bilatéraux.

Le ministre algérien a insisté sur l’importance de réactiver le Conseil d’affaires algéro-brésilien, un cadre stratégique destiné à faciliter les partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays et à mieux coordonner les échanges commerciaux.

Il a souligné que ce mécanisme pourrait devenir un levier essentiel pour la mise en place de projets conjoints, notamment dans les secteurs agroalimentaire, agricole et industriel, où les complémentarités entre Alger et Brasilia sont nombreuses.

La complémentarité économique entre l’Algérie et le Brésil

Kamel Rezig a également mis en avant la volonté de l’Algérie d’élargir sa coopération avec les grandes économies émergentes. Il a souligné l’importance d’un modèle d’échange « gagnant-gagnant », fondé sur le transfert de savoir-faire et la valorisation des produits locaux.

Le ministre a rappelé que le Brésil représente un partenaire stratégique en Amérique latine. Il est capable de contribuer à la diversification des sources d’importation de l’Algérie. Surtout dans les produits agricoles, la viande bovine, le café et le sucre, dont le pays est l’un des principaux exportateurs mondiaux.

Pour sa part, l’ambassadeur Marcos Vinícius Pinta Gama a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération économique et technique avec l’Algérie, en soulignant les opportunités offertes par les deux marchés.

Développement de partenariats stratégiques

Il a insisté sur la nécessité de développer des partenariats directs entre entreprises, de promouvoir les investissements croisés et d’encourager la participation du secteur privé dans les projets à forte valeur ajoutée.

Le diplomate brésilien a également salué les réformes économiques engagées par l’Algérie et l’ouverture accrue vers l’Afrique, estimant que ces dernières créent de nouvelles perspectives pour les opérateurs brésiliens souhaitant investir dans la région.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations Sud-Sud, fondée sur la complémentarité et la coopération mutuellement bénéfique.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations en vue d’organiser une nouvelle session du Conseil d’affaires algéro-brésilien. L’objectif de ce dernier est d’augmenter le volume des échanges commerciaux et de diversifier les domaines de collaboration.

En résumé, l’Algérie et le Brésil confirment leur volonté d’élever leur coopération économique à un niveau supérieur, une coopération fondée sur l’innovation, l’investissement mutuel et le respect du principe du partenariat équilibré.

