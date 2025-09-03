Algérie – Botswana : Un 2e forfait chez les Verts

Après Rayan Aït-Nouri, un autre joueur a quitté le stage de la sélection nationale. Il s’agit de Jaouen Hadjam. Mais c’est juste une libération temporaire puisqu’il va réintégrer le groupe après le match face au Botswana.

L’équipe nationale d’Algérie a effectué, mardi en fin d’après-midi, sa deuxième séance d’entraînement sur l’une des pelouses du Centre technique national de Sidi Moussa lors du stage du mois de septembre.

Cette séance, marquée par la présence de l’ensemble des joueurs convoqués pour le regroupement ainsi que la présence du président de la FAF Walid Sadi, a été principalement axée sur le travail technico-tactique en prévision du match face au Botswana.

Absence de deux joueurs clés pour l’Algérie

Mais pour ce match, prévu demain soir (20h) au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, Vladimir Petkovic devra composer sans deux joueurs. Outre Rayan Aït-Nouri, qui a été dispensé du stage en raison d’une blessure, un autre joueur a été libéré du rassemblement.

Il s’agit de Jaouen Hadjam. En effet, il a été autorisé à se rendre chez lui en France pour des raisons purement familiales, a annoncé la Fédération algérienne de football cet après-midi sur son site officiel.

Retour imminent de Hadjam en sélection

Cependant, c’est une libération temporaire. Si tout se déroule comme prévu, le pensionnaire du club suisse Young Boys devra réintégrer le groupe après le match face au Botswana. « Le latéral gauche réintégrera le groupe au Centre technique national de Sidi Moussa dès ce vendredi », ajoute la FAF. Ainsi, le joueur est bel et bien concerné par le match face à la Guinée, prévu lundi prochain le 8 septembre à Casablanca, au Maroc (17h).

Ainsi, Vladimir Petkovic sera privé de deux latéraux gauches pour l’important match de demain. Mais il dispose d’autres alternatives pour aligner celui qui va occuper du flanc gauche.

Apparemment, il devrait opter pour Ahmed Touba. C’est un défenseur central de métier, certes, mais il peut évoluer sur le flanc gauche. Naoufel Khacef, qui a été appelé à la rescousse pour pallier la défection d’Aït-Nouri, demeure une autre solution.

