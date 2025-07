Algérie – Botswana : la date et le lieu du match fixés

Les Verts resteront à la ville de Tizi-Ouzou. Lors de leur prochain match officiel, ils accueilleront le Botswana au stade Hocine Aït-Ahmed.

Les éliminatoires de la Coupe du monde-2026 ont observé une trêve lors de la dernière fenêtre FIFA en mois de juin. L’équipe d’Algérie a disputé deux matchs amicaux, respectivement face au Rwanda (2-0) et à la Suède (3-4).

C’est à partir de la prochaine date FIFA qu’elle va renouer avec les éliminatoires. Elle affrontera à l’occasion le Botswana, dans le cadre de la 8e journée. Pour ce match, la bande à Vladimir Petkovic restera à Tizi-Ouzou.

Algérie-Botswana : le 5 septembre au stade Hocine Aït-Ahmed

En effet, elle accueillera son adversaire au stade Hocine Aït-Ahmed. Le match aura lieu le 5 septembre prochain et le coup d’envoi sera donné à 17h, a-t-on appris du communiqué du bureau fédéral, qui s’est réuni au milieu de cette semaine.

Apparemment, les responsables de la Fédération algérienne de football ainsi que le sélectionneur national Vladimir Petkovic ont été séduis par les infrastructures dont est dotée l’enceinte de Tizi-Ouzou. Le dernier match disputé dans ce stade a connu une victoire brillante de la sélection nationale, qui s’est imposée face au Mozambique le mois de mars dernier sur un score sans appel de cinq buts à un.

Les Verts pour un autre pas vers le Mondial

Lors des deux précédentes journées des éliminatoires de la Coupe du monde-2026, les Verts ont réalisé l’essentiel. En effet, ils se sont imposés face au Botswana en déplacement (3-1), avant d’étriller le Mozambique à domicile (5-1).

Six précieux points qui lui ont permis de prendre le large à la première place. Ils dominent le groupe G avec 15 points au compteur et à six points d’écart sur le premier poursuivant, le Botswana.

Lors des deux prochaines journées en mois de septembre, les protégés de Vladimir Petkovic feront en sorte de réaliser l’opération 6/6. D’abord, ils devront faire le nécessaire à domicile, à l’occasion de la réception des Zèbres du Botswana, avant d’aller chercher l’exploit face à la Guinée en déplacement. Six points qui vont leur permettre de foncer vers la qualification pour le Mondial américain, principal objectif assigné à Petkovic.

À noter que le lieu match face à la Guinée n’a pas encore été déterminé. Faute d’un match homologué à la Guinée, la Syli National a toujours reçu ses différents adversaires en dehors du pays. Selon certaines informations, la Fédération guinéenne de football devrait opter pour le Maroc pour recevoir l’Algérie, mais en attendant une confirmation dans les semaines à venir.

Rappelons que l’état guinéen a décidé de ne pas mettre les moyens à la disposition de la sélection nationale car il estime que cette dernière a compromis ses chances pour la course vers le prochain mondial (5e du groupe avec 7 points).