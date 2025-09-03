Algérie – Botswana : A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe nationale algérienne de football, les Verts, affrontera le Botswana ce jeudi au stade « Hocine Aït Ahmed » de Tizi Ouzou, dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires la Coupe du Monde 2026. Leaders du groupe G avec 15 points, les Verts cherchent à consolider leur position face au Botswana, actuellement troisième avec 9 points, et poursuivre ainsi leur chemin vers le Mondial américain.

Le sélectionneur Vladimir Petkovic peut compter sur un soutien populaire exceptionnel, avec 40 000 billets vendus en moins de 12 heures. Le technicien bosnien appelle néanmoins à la prudence et à la concentration, considérant ce match comme « important, mais pas décisif » dans la course à la qualification. L’Algérie devance actuellement le Mozambique (12 points), tandis que le Botswana et l’Ouganda comptent 9 points chacun.

Match Algérie – Botswana : enjeux et préparation

Emmenée par son capitaine Riyad Mahrez, l’équipe a commencé sa préparation lundi au Centre technique de Sidi Moussa. Après cette rencontre face au Botswana, les Algériens enchaîneront avec un déplacement à Casablanca pour affronter la Guinée le 8 septembre.

Certes, les Fennecs sont favoris sur le papier, mais la victoire ne paraît absolument pas une simple formalité. Ils auront en face un adversaire qui jouera le tout pour le tout. En effet, les « Zèbres » feront de leur mieux pour créer la surprise et rester ainsi toujours en course pour la qualification pour la CdM 2026.

Diffusion du match Algérie – Botswana : chaînes TV et heure

Pour rappel, les premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour le Mondial 2026, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes participeront à des barrages. Le match Algérie-Botswana sera suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Ceux qui ne feront pas le déplacement au stade Hocine Aït-Ahmed pourront le suivre en direct à partir de 20h sur le petit écran, idem pour la communauté algérienne à l’étranger.

La télévision nationale va diffuser le match sur les deux chaînes, terrestre et TV6, toutes les deux captées du satellite NileSat, en offrant une qualité d’image supérieure en HD. Sur Astra, une seule chaîne va diffuser le match. Il s’agit de la chaîne sportive française l’Équipe TV. La chaîne saoudite SSC Sports assurera également la retransmission de la rencontre puisqu’elle détient les droits TV.

Le match est un tournant important pour la course vers la Coupe du monde 2026. L’équipe d’Algérie compte sur le soutien de ses supporters pour cette rencontre cruciale.

