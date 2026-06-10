Algérie – Bolivie ne sera pas télévisé : l’EPTV explique les raisons

On peut dire que c’est désormais officiel ! Le match amical Algérie-Bolivie ne sera pas retransmis sur le petit écran. Une mauvaise nouvelle qui déçoit les supporters algériens, qui souhaiteraient suivre ce dernier test avant la Coupe du monde 2026.

A Kansas City depuis lundi dernier, l’équipe d’Algérie a abordé la dernière ligne droite avant la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic est en train de parfaire les derniers réglages et peaufiner la préparation.

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Ce soir, la sélection nationale affrontera la Bolivie en amicale. Ce sera le dernier test avant son entrée en lice dans le grand rendez-vous planétaire de football. Mais le match ne sera finalement pas retransmis sur le petit écran, à la grande déception des supporters algériens.

Pouquoi l’EPTV ne va pas diffuser le match ?

Ce matin, l’Etablissement public de la télévision nationale (EPTV) a publié un communiqué pour éclaircir l’opinion public. « La télévision nationale informe que le match amical Algérie-Bolivie à Kansas City ne sera pas diffusé ni sur la chaine terrestre, ni sur le WEB », lit-on dans le communiqué. L’EPTV vient ainsi démentir les rumeurs faisant état d’une probable retransmission de la joute amicale sur la chaine WEB disponible sur Youtube.

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La Télévision nationale a tenu à expliquer les raisons pour lesquelles la diffusion de la rencontre est impossible. « Le stade qui abritera la rencontre amicale ne dispose pas des conditions techniques pour une bonne retransmission », ajoute le communiqué. Voilà ce qui est désormais clair, net et précis !

La presse bolivienne accuse (à tort) Petkovic

Par ailleurs, la presse bolivienne a osé accuser le sélectionneur national Vladimir Petkovic d’être derrière le refus de la retransmission d’Algérie-Bolivie. « L’entraîneur bosnien de l’équipe nationale algérienne a demandé que le dernier match amical de son équipe contre la Bolivie, prévu ce mercredi, se joue à huis clos, sans public, sans médias et sans retransmission télévisée. Un stade vide, sans caméras, sans témoins. Petkovic souhaite que ce qui se passe sur le terrain reste entre lui et ses joueurs », lit-on dans les colonnes du média « Infobae ».

« Le match Algérie-Bolivie, sur décision de l’entraîneur de l’équipe africaine (algérienne), le Bosnien Vladimir Petkovic, se jouera à huis clos, sans public ni médias… et sans retransmission télévisée », rapporte le média « DobleAmerilla ».

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