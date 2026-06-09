Algérie – Bolivie en amical : le match sera-t-il télévisé ?

À Kansas City, l’équipe nationale d’Algérie aborde la dernière ligne droite de sa préparation en vue de la Coupe du monde 2026. Arrivés depuis hier aux États-Unis, les Verts s’apprêtent à disputer un ultime match amical qui servira de véritable répétition générale avant le grand rendez-vous planétaire.

Demain soir, les hommes du sélectionneur national Vladimir Petkovic affronteront la Bolivie dans une rencontre test qui devrait permettre de peaufiner les derniers réglages. À ce stade de la préparation, chaque détail compte, que ce soit sur le plan tactique, physique ou mental. Le staff technique compte ainsi profiter de cette confrontation pour affiner son onze de départ et tester certaines options avant d’entrer dans le vif du sujet.

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La FIFA l’a décidé : le match se jouera à huis clos !

Cependant, ce match amical ne se déroulera pas dans les conditions espérées par les supporters algériens. Alors que ces derniers se faisaient une joie de suivre leur sélection, malgré un horaire peu favorable (1h du matin, heure algérienne), ils ont finalement appris que la rencontre se jouera à huis clos. Une décision qui a suscité une grande déception, notamment parmi les nombreux fans présents sur le sol américain.

Selon le média spécialisé Compétition, présent à Kansas City, cette décision a été prise par la FIFA. La Fédération algérienne de football a tenté, sans succès, de faire changer les choses afin de permettre aux supporters d’assister à cette rencontre. Mais l’instance internationale est restée ferme sur sa position.

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Contrairement à certaines rumeurs ayant circulé ces dernières heures, le choix du huis clos ne provient nullement du sélectionneur national. Bien au contraire, Vladimir Petkovic n’a rien à cacher et aurait même souhaité la présence du public, notamment celle des supporters algériens établis aux États-Unis, pour donner une dimension plus réelle à cette répétition générale.

Un sérieux test pour les Verts

Malgré ce contexte particulier, l’importance de cette rencontre reste intacte. Face à une équipe bolivienne réputée combative, les Verts devront afficher un visage convaincant et rassurant. L’objectif est clair : arriver à la Coupe du monde avec un maximum de certitudes et une cohésion optimale.

Ce dernier test constitue donc une étape cruciale dans la préparation des coéquipiers de Riyad Mahrez. À quelques jours du début de la compétition, il s’agira avant tout de trouver le bon équilibre et de monter en puissance, afin de représenter dignement les couleurs nationales sur la scène mondiale.

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