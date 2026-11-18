La deuxième session de la Commission gouvernementale mixte algéro-biélorusse, tenue ce mercredi à Minsk, a débouché sur la signature d’accords stratégiques majeurs.

Entre montage de tracteurs de haute puissance, fabrication de moissonneuses-batteuses et réalisation d’une usine de lait infantile en Algérie, Alger et Minsk passent à la vitesse supérieure.

Les travaux de la deuxième session de la Commission gouvernementale mixte algéro-biélorusse de coopération commerciale, économique, scientifique et technique se sont achevés ce mercredi 18 novembre à Minsk sur un bilan résolument tourné vers l’investissement productif.

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Coprésidée par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ali Khaldi, et le ministre biélorusse de la Réglementation antimonopole et du Commerce, Aleksandr Vladimirovitch Yakovchits, cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de la volonté politique des présidents Abdelmadjid Tebboune et Alexandre Loukachenko d’hisser les relations bilatérales au rang de partenariats économiques concrets.

Le pari de la mécanisation agricole lourde

Au cœur des accords paraphés figure le renforcement des capacités industrielles agricoles de l’Algérie à travers deux partenariats structurants :

Des tracteurs assemblés localement : L’entreprise publique économique « Itrac » et l’usine de tracteurs de Minsk ( MTZ ) ont scellé un protocole d’accord portant sur la fabrication de tracteurs agricoles de haute puissance. Le partenariat prévoit l’assemblage des célèbres engins de marque « Biélorusse » en Algérie, accompagné d’un plan d’intégration progressive de leurs composants.

» et l’usine de tracteurs de Minsk ( ) ont scellé un protocole d’accord portant sur la fabrication de tracteurs agricoles de haute puissance. Le partenariat prévoit l’assemblage des célèbres engins de marque « Biélorusse » en Algérie, accompagné d’un plan d’intégration progressive de leurs composants. Des moissonneuses-batteuses adaptées au relief : La société « Sambo Algérie » et le géant biélorusse « Gomselmash » ont signé un mémorandum d’entente axé sur l’étude, le développement et la production locale de moissonneuses-batteuses auto-nivelantes. Ces équipements de pointe seront spécifiquement conçus pour répondre aux contraintes des terrains en pente et des reliefs difficiles du pays.

Souveraineté alimentaire : avancée décisive sur le lait infantile

L’autre volet majeur de cette session concerne l’industrie agroalimentaire et la sécurité sanitaire. Le groupe laitier public « Giplait » et la société biélorusse « Belakt » ont franchi un cap déterminant en signant un nouveau document actant le passage à une phase avancée de leur coopération.

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Cet accord marque la transition officielle de l’engagement de principe à la mise en œuvre sur le terrain, accélérant ainsi le projet de réalisation d’une unité de production de lait infantile en Algérie — un produit jugé stratégique pour réduire la dépendance aux importations.

« Du niveau des intentions aux projets concrets »

À l’issue de ces travaux sanctionnés par la signature d’un procès-verbal établissant une feuille de route pratique pour les secteurs prioritaires, le ministre Sid Ali Khaldi s’est félicité de la dynamique enclenchée.

Selon lui, ces signatures confirment définitivement « le passage de la coopération bilatérale entre les deux pays du niveau des intentions aux projets concrets », posant ainsi les jalons d’un transfert de technologie durable et mutuellement bénéfique.