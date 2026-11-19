Trois conventions industrielles ont été paraphées mercredi dans la capitale biélorusse, à la clôture de la deuxième session de la commission gouvernementale mixte réunissant Alger et Minsk.

Deux d’entre elles ouvrent la voie à une production locale de matériel agricole lourd, la troisième accélère un projet d’usine de lait pour nourrissons. Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ali Khaldi, a détaillé la portée de ces engagements devant la presse.

Des tracteurs de forte puissance bientôt montés en Algérie

Le premier texte signé prévoit la fabrication et l’assemblage sur le sol algérien de tracteurs de forte puissance. Il s’agit d’un segment jusqu’ici largement couvert par l’importation. Le second volet concerne les moissonneuses-batteuses à autonivellement, des engins pensés pour les parcelles en forte pente et les reliefs accidentés, fréquents dans plusieurs wilayas du nord du pays.

Aucune indication n’a filtré sur l’emplacement des futures unités, les cadences de production envisagées ni les sommes engagées. Le communiqué officiel reste muet sur ces points. Le choix du partenaire, lui, n’a rien d’un hasard : les machines agricoles conçues au Bélarus circulent depuis des décennies dans les exploitations algériennes.

Cette orientation prolonge une dynamique amorcée au printemps, lorsque Minsk et Alger avaient évoqué la création d’une usine commune de camions MAZ en Algérie au moment où les échanges commerciaux bilatéraux explosaient.

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Le lait infantile franchit une nouvelle étape

Troisième signature de la journée : celle qui unit le groupe public algérien de l’industrie laitière à la société biélorusse Bellakt. Selon le ministre, le dossier entre dans une phase avancée. Le lait infantile figure parmi les produits qui pèsent le plus lourd dans la facture des importations alimentaires.

Le chantier n’est pas né mercredi. En septembre dernier, les deux entreprises avaient déjà formalisé un protocole d’accord destiné à bâtir le business plan de la future coentreprise, sous la supervision de leurs directions respectives. Les discussions avaient été engagées dès le début de l’année.

Passer du protocole à l’accord de production marque donc un vrai saut. Reste à connaître le calendrier de construction et la localisation du site industriel, informations qui n’ont pas été communiquées.

Sept priorités nationales derrière les accords algéro-biélorusses

Sid Ali Khaldi a replacé ces signatures dans une logique d’ensemble. Il cite d’abord la sécurité alimentaire et l’ancrage industriel sur le territoire national, deux axes martelés par les autorités depuis plusieurs années. Viennent ensuite la hausse du taux d’intégration locale, la formation des personnels et le transfert de savoir-faire technologique.

Le ministre insiste également sur l’essor attendu de la sous-traitance nationale, sur les emplois que ces unités doivent générer, et sur l’allègement de la facture d’importation. Un faisceau d’objectifs qui recoupe la stratégie suivie dans d’autres filières, du médicament à l’agroalimentaire.

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Pour le responsable algérien, cette session représente un « saut qualitatif » dans la relation bilatérale. Il a qualifié ce partenariat d’« ambitieux dans ses objectifs, réaliste dans ses résultats et concret dans ses projets ».

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MAZ, l’étape biélorusse qui a précédé la signature

La veille des paraphes, mardi, le ministre algérien s’était rendu au siège de MAZ, poids lourd public du Bélarus spécialisé dans la construction automobile et l’assemblage de véhicules industriels. Son homologue biélorusse de l’Industrie, Andreï Kouznetsov, l’accompagnait durant cette visite.

Parcours des ateliers, présentation de l’histoire du constructeur, exposé sur son organisation interne : la délégation a pris la mesure des capacités du groupe. Les responsables biélorusses ont aussi exposé leur feuille de route nationale pour les véhicules lourds et la mécanique.

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