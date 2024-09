Algérie – Bahreïn : quelle est la valeur des échanges commerciaux en 2023

L’ambassadeur algérien à Bahreïn, Dr. Mahmoud Brahem, a révélé que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 300,76 millions de dollars en 2023, soulignant la solidité et les perspectives des relations économiques bilatérales.

Dans une récente interview accordée au journal bahreïni El Watan, l’ambassadeur algérien à Bahreïn, Dr. Mahmoud Brahem, a souligné l’excellente qualité des relations économiques entre l’Algérie et le Bahreïn.

Il a détaillé les chiffres impressionnants des échanges commerciaux entre les deux pays, avec un total de 300,76 millions de dollars à la fin de l’année 2023. Cette somme comprend 299,4 millions de dollars en exportations bahreïniennes vers l’Algérie et 1,36 million de dollars en exportations algériennes vers Bahreïn.

Une relation fondée sur la confiance et la coopération

Dr. Brahem a décrit les relations entre l’Algérie et Bahreïn comme « des relations de fraternité, de respect et de profonde affinité ». Cette dynamique se traduit par des échanges constants et un soutien réciproque dans divers domaines.

L’ambassadeur a également mentionné que les deux pays sont liés par cinq accords clés : la création d’une commission mixte, la promotion des investissements, l’élimination de la double imposition, un agenda sur le dialogue politique et une coopération entre les chambres de commerce des deux nations.

Des initiatives pour stimuler les investissements

Concernant les efforts d’Algérie pour attirer les investisseurs bahreïniens, Dr. Brahem a mis en avant les récentes réformes économiques du pays, notamment la nouvelle loi sur les investissements introduite en juillet 2022.

Cette convention, a-t-il expliqué, vise à rationaliser l’économie algérienne en offrant des avantages significatifs aux investisseurs. Parmi ces avantages, on trouve la garantie de l’égalité de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers, la protection des droits des investisseurs, et la possibilité de bénéficier d’exemptions fiscales et douanières.

L’Algérie a aussi mis en place des infrastructures favorables aux investissements, telles que des zones industrielles et des systèmes d’incitation pour les projets de grande envergure. Ces mesures sont conçues pour créer un environnement d’affaires attrayant et pour soutenir le développement économique national tout en répondant aux besoins des investisseurs étrangers.

Vers un futur prometteur

Dr. Brahim a conclu en affirmant que les relations économiques entre l’Algérie et Bahreïn continuent de se renforcer. Les deux pays explorent actuellement de nouvelles opportunités de coopération, avec la création en cours d’un conseil d’affaires algéro-bahreïnien qui devrait faciliter encore davantage les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.

L’ambassadeur a également exprimé sa confiance dans le fait que les relations économiques entre les deux nations continueront à se développer, offrant des opportunités mutuelles pour une croissance économique partagée et durable.

En somme, les liens économiques entre l’Algérie et Bahreïn se présentent comme un modèle de coopération fructueuse, avec des perspectives optimistes pour l’avenir.