Algérie – Bahreïn : à quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

L’équipe d’Algérie A’ sera appelée à réagir ce samedi 6 décembre face au Bahreïn. Une victoire est nécessaire pour garder ses chances intactes pour la qualification au prochain tour.

Tenante du titre, l’équipe d’Algérie bis a entamé la deuxième édition de la Coupe Arabe FIFA 2025 sur une mauvaise note. En effet, elle a été accrochée par le Soudan (0-0), au terme d’un match où elle a livré une performance timide.

Il faut dire qu’elle pouvait espérer mieux, malgré son infériorité numérique durant toute la deuxième mi-temps suite à l’expulsion d’Adam Ounas. Mais elle aura l’occasion de rectifier le tir cet après-midi, à l’occasion de sa deuxième sortie lors du tournoi qui l’opposera au Bahreïn. Malgré la difficulté de la mission face à un adversaire également en quête de rachat après sa première défaite face à l’Irak, la bande à Madjid Bougherra devra impérativement gagner afin de rester en course pour la qualification pour le prochain tour. Aussi, elle devra montrer un visage rassurant et afficher ses ambitions de défendre son titre remporté avec brio en 2021.

Madjid Bougherra : « Déterminés pour chercher la victoire »

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra a affirmé que la sélection algérienne entend « jouer toutes ses cartes jusqu’au dernier match » de la compétition. L’ancien roc des Verts a expliqué avoir longuement analysé la précédente sortie de son équipe : « Nous avons revu notre prestation du premier match, ce qui nous a permis de relever nos erreurs et d’en tirer les enseignements nécessaires, qu’ils soient positifs ou négatifs », a-t-il déclaré.

Évoquant l’adversaire du jour, le sélectionneur s’attend à un duel intense : « Le Bahreïn viendra avec beaucoup de détermination pour chercher la victoire, mais nous nous sommes préparés comme il se doit », a-t-il assuré.

Comment suivre le match Algérie-Bahreïn ?

Le match Algérie-Bahreïn sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Le coup d’envoi sera donné en début d’après-midi à 14h30 (heure d’Alger et de Paris).

Ils auront l’embarras du choix pour suivre le match sur le petit écran. En effet, la confrontation sera largement diffusée. Pas moins de cinq chaînes gratuites retransmettront le match via le satellite Nilesat, à savoir Al-Kass 1, Abu Dhabi Sports 1, Dubai Sports 1, ainsi que la télévision nationale sur la chaîne terrestre, qui permettra aux téléspectateurs locaux de suivre l’événement sans difficulté.

La chaine sportive beIN Sports Max 8 (Mena), captée du satellite Astra mais cryptée, va également diffuser la rencontre.