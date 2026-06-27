Algérie – Autriche : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Le stade Arrowhead de Kansas City accueille, ce dimanche à 3h00 (heure algérienne), une rencontre au sommet entre l’Algérie et l’Autriche, dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe J de la Coupe du monde 2026.

Dans le classement du groupe J Coupe du monde 2026 : Algérie et Autriche se disputent la deuxième place.

En effet, au classement du groupe J, l’Argentine trône en tête avec 6 points et est d’ores et déjà qualifiée. Derrière elle, l’Autriche occupe la deuxième place avec 3 points, devançant l’Algérie à la seule différence de buts.

La Jordanie, quant à elle, ferme la marche sans le moindre point. Tout se jouera donc entre les Verts et les Autrichiens : un match nul suffit à l’Algérie pour arracher sa qualification, tandis que l’Autriche est condamnée à gagner.

Algérie vs Autriche Mondial 2026 : que faut-il pour se qualifier en huitièmes de finale ?

La situation est arithmétiquement favorable aux Verts, mais le football se joue sur le terrain. L’Autriche, dos au mur, sera une équipe animée par l’urgence, et c’est souvent dans ces situations que les rencontres deviennent les plus dangereuses.

Un match nul suffit à la sélection de Petkovic pour valider son billet pour les huitièmes de finale, tandis que l’Autriche devra impérativement s’imposer pour espérer poursuivre l’aventure.

De leur côté, les Verts ont déjà démontré lors de cette compétition qu’ils savaient gérer les moments de pression, comme en témoigne leur victoire renversante face à la Jordanie lors de la journée précédente.

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Sur quelle chaîne voir Algérie – Autriche en direct et gratuitement ?

Les supporters algériens auront plusieurs options pour suivre ce match décisif. En clair et gratuitement, la chaîne terrestre de la Télévision Publique Algérienne (ENTV) assurera la diffusion de la rencontre.

Pour ce choc à enjeu, le commentaire sera confié à Hamraoui « Sami » Nour Eddine, une voix bien connue des amateurs de football en Algérie, qui sera accompagné de l’ancien international Hakim Medane en tant qu’consultant.

Pour les abonnés beIN Sports, le groupe propose pas moins de trois options. La chaîne beIN Sports Max 2 diffusera le match en direct avec les commentaires en arabe du journaliste algérien Hafid Derradji, dont la voix accompagne les grandes soirées footballistiques depuis de nombreuses années.

Les non-arabophones pourront quant à eux se tourner vers beIN Sports Max 5 pour un commentaire en anglais, ou vers beIN Sports Max 6 pour une diffusion en français.