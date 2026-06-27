Algérie – Autriche : 4 changements dans le onze de Petkovic, dont une surprise du chef !

Environ quatre heures avant le match décisif Algérie-Autriche, le onze rentrant de Vladimir Petkovic a fuité. Il a opéré quatre changements par rapport au dernier match face à la Jordanie.

La surprise du chef, c’est évidemment la titularisation d’Oussama Benbot dans les bois à la place de Luca Zidane. Le gardien de but de l’USM Alger aura enfin la chance tant attendu qu’il devra bien saisir.

Le deuxième changement concerne le flanc gauche. En effet, Jaouen Hadjam sera titulaire à la place de Rayan Ait-Nouri. Rafik Belghali, quant à lui, sera reconduit sur le flanc droit. Dans l’axe, aucune surprise puisque Ramy Bensebaini sera associé à Aissa Mandi pour constituer la charnière centrale.

Le milieu de terrain sera quasi-remanié avec la titularisation de Nabil Bentaleb et Houssam Aouar. Ibrahim Maza sera reconduit dans l’animation de jeu.

Enfin, en attaque, on prend les mêmes et on recommence. Confiance renouvelée à Riyad Mahrez qui évoluera sur l’aile droite, tandis que Farès Chaïbi sera aligné à gauche. Enfin, Amine Gouiri sera l’attaquant de pointe. Un trio sur lequel tous les espoirs reposent pour désaxer la défense autrichienne.