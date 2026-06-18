Algérie – Argentine : Zinédine Zidane est entré dans le vestiaire après le match

Le coup de sifflet final à Kansas City n’a pas mis fin à la soirée de Zinédine Zidane. Alors que les supporters algériens digéraient difficilement la défaite 0-3 face à l’Argentine, la légende du football mondial a quitté ses places en tribunes pour rejoindre directement les vestiaires. Sa cible : son fils Luca Zidane, gardien de but des Verts, visiblement affecté après cette entrée en matière cauchemardesque au Mondial 2026.

Selon le média spécialisé Compétition, Zidane père a échangé quelques instants en tête-à-tête avec le portier de Grenade FC. Un seul message au cœur de cette conversation : garder la tête haute, quoi qu’il arrive.

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Luca Zidane profondément affecté après le triplé de Messi

La sortie du terrain de Luca Zidane en avait dit long. Le dernier rempart des Fennecs, apparu abattu au moment de regagner le couloir des vestiaires, portait sur le visage le poids d’une soirée particulièrement cruelle. Le portier de Grenade FC a essuyé de sévères critiques de la part de plusieurs consultants, lui endossant une grande part de responsabilité des deux premiers buts encaissés.

C’est dans ce contexte que l’intervention de son père a pris toute sa dimension. « Zizou », qui avait fait le choix d’assister à Algérie-Argentine plutôt qu’à France-Sénégal, n’était pas venu en simple spectateur. Il était là pour son fils, pour ce moment précis, celui où un gardien de 28 ans a besoin d’entendre la voix de celui qui a tout connu du football de haut niveau.

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Zidane et l’Algérie, un lien qui dépasse le terrain

Ce n’est pas la première fois que Zinédine Zidane manifeste publiquement son attachement à la sélection algérienne. En décembre 2025, lors de la CAN-2025, il s’était rendu à l’hôtel de Rabat pour rendre visite aux joueurs de Petković, dans un geste salué comme un signal fort envoyé à toute la diaspora. Cette fois, à Kansas City, il avait fait le déplacement accompagné de ses trois autres fils, Enzo, Théo et Elyaz. Les caméras l’avaient capté dans les tribunes, le visage fermé, au fil des trois buts argentins.

La question reste entière : le soutien paternel suffira-t-il à transformer un gardien ébranlé en rempart fiable pour la suite de la compétition ? La réponse viendra du terrain, dans moins d’une semaine, sur la côte ouest américaine.

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