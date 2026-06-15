Algérie – Argentine : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Douze ans d’attente. C’est le poids que portent les Verts en entrant sur la pelouse du stade Arrowhead de Kansas City, ce mercredi le 17 juin, pour leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, championne du monde en titre. Absente des éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar, la sélection nationale retrouve enfin la plus grande compétition du football mondial. Et elle le fait face à l’une des équipes les plus redoutables de la planète.

🟢À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : Bensebaïni incertain face à l’Argentine

La mission est immense. Personne ne le nie. Pourtant, les joueurs de Vladimir Petkovic arrivent à ce rendez-vous avec une conviction forgée lors de la préparation. La victoire arrachée face aux Pays-Bas (0-1) le 3 juin à Rotterdam a changé quelque chose dans les têtes. Battre la septième nation mondiale en amical, ce n’est pas anodin. Ce résultat a confirmé que le schéma en 3-5-2 testé par Petkovic avant le Mondial peut fonctionner face aux meilleures équipes.

Le capitaine Riyad Mahrez a donné le ton dès l’arrivée de la délégation à Kansas City. « Ce sera un très bon match, mais nous l’aborderons comme n’importe quelle autre rencontre de la compétition, avec beaucoup de concentration et l’envie de bien faire », a-t-il déclaré. Pas de complexe affiché. Pas de discours défaitiste. Une génération entière veut écrire une nouvelle page de l’histoire du football algérien.

L’incertitude principale concerne Ramy Bensebaïni. Touché à la cheville droite, le défenseur a repris l’entraînement collectif vendredi lors de la séance au Rock Chalk Park de Lawrence. Sa présence face à l’Albiceleste reste suspendue à une décision de dernière minute, à l’approche du coup d’envoi.

L’Argentine fragilisée par deux absences importantes

Sur le papier, l’Albiceleste reste écrasante. Revenue en tête du classement mondial FIFA, elle aborde ce Mondial nord-américain sur une série de sept victoires consécutives. Lionel Messi conduit une équipe qui n’a qu’un seul objectif : conserver le titre décroché au Qatar en 2022, aux dépens de la France (3-3, aux tirs au but : 4-2).

Mais le sélectionneur argentin Lionel Scaloni devra composer sans le latéral gauche Nicolas Tagliafico, officiellement forfait pour cette rencontre inaugurale. Plus significatif encore : le gardien titulaire Emiliano Martinez est très incertain en raison d’une blessure à la main. Une absence potentielle qui constituerait un coup dur réel pour la défense sud-américaine.

Ces failles ne transforment pas l’Algérie en favorite. Elles ouvrent simplement une porte. Et les Verts ont prouvé, par le passé, qu’ils savaient franchir ce genre d’ouvertures. L’historique des confrontations Algérie – Argentine en témoigne, avec notamment ce mémorable 3-4 au Camp Nou en juin 2007, gravé dans la mémoire collective.

🟢À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : voici le montant record que la FIFA versera à l’équipe championne

Un arbitrage polonais et un groupe J à surveiller

La FIFA a confié la direction de cette affiche à l’arbitre polonais Szymon Marciniak, assisté de ses compatriotes Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik. Le Néo-Zélandais Campbell-Kirk Kawana-Waugh occupera le rôle de quatrième arbitre. Un trio expérimenté pour un match à fort enjeu.

Dans l’autre rencontre du groupe J, l’Autriche et la Jordanie s’affrontent également ce mercredi, au Levi’s Stadium de Santa Clara à 5h du matin (heure algérienne). Un résultat entre ces deux équipes qui aura son importance dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Sur quelles chaines suivre le match gratuitement ?

Les supporters algériens vont suivre avec grand intérêt le match face à l’Argentine, malgré l’inconvénient du coup d’envoi, prévu à 2h heure du matin heure algérienne. Ils pourront le suivre en clair sur le petit écran.

La chaîne nationale terrestre ENTV va assurer la diffusion, mais aussi sur la chaîne allemande ARD Das Erste, accessible via le satellite Astra. La nouvelle chaîne beIN Sports FIFA World Cup, créée spécialement par le groupe beIN pour ce Mondial, devrait également retransmettre l’ensemble des matchs des sélections arabes en clair.

🟢À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : Algérie – Argentine ou France – Sénégal ? Zidane a tranché