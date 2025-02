Algérie – Arabie-Saoudite : une nouvelle ligne aérienne de transport de marchandises inaugurée

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, a annoncé ce mardi l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne de transport de marchandises entre l’Algérie et l’Arabie saoudite. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement des exportations hors hydrocarbures et de la diversification des destinations commerciales du pays.

Ouverture d’une nouvelle ligne aérienne pour booster les exportations algériennes

Lors d’une journée d’information dédiée aux nouvelles mesures d’accompagnement des exportateurs, M. Boukhari a précisé que l’État prendra en charge 50 % des frais de transport aérien international grâce au fonds spécial pour la promotion des exportations, et ce, quelle que soit la distance. Cette mesure vise à réduire les coûts pour les exportateurs et stimuler les opérations commerciales internationales.

En outre, le ministre a annoncé l’ouverture imminente d’un bureau de liaison commerciale et d’un service spécialement dédié aux exportateurs à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger, situé au terminal 4. Cette infrastructure vise à offrir un appui logistique et administratif pour faciliter les démarches douanières et l’acheminement des marchandises.

Par ailleurs, M. Boukhari a mis en avant la relance des exportations terrestres vers les marchés africains, en vertu d’un accord conclu entre le groupe « Logitrans » et le fonds spécial pour la promotion des exportations. Pour soutenir cette initiative, des camions ont été affectés au transport de marchandises, avec la mise à disposition de conteneurs réfrigérés, idéals pour les produits frais et périssables.

Nouvelles mesures pour soutenir les exportateurs

Le responsable a souligné que les infrastructures logistiques nécessaires sont maintenant accessibles aux exportateurs, incluant des facilités pour le dédouanement et le transit des marchandises.

En complément, une nouvelle agence commerciale affiliée à « Logitrans » sera ouverte près de l’Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (ALGEX), offrant ainsi un guichet unique pour les exportateurs. Le ministre a invité ces derniers à soumettre leurs programmes d’exportation afin de bénéficier des services de transport des entreprises nationales.

De son côté, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a confirmé que des efforts sont en cours pour améliorer les conditions d’exportation et encourager les exportations hors hydrocarbures. En 2025, l’État investira 200 millions d’euros pour moderniser les ports algériens. De plus, il a acquis des conteneurs réfrigérés afin de renforcer les capacités de transport terrestre.

Enfin, le ministre des Transports a annoncé l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale pour la gestion des exportations par voie aérienne entre l’Algérie et l’Arabie saoudite, une mesure qui marque une nouvelle étape dans le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux.

