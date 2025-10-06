Algérie – Arabie saoudite : Tebboune reçoit une lettre du prince Mohammed ben Salmane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi à Alger l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Abdullah bin Nasser Al-Busairi. Selon un communiqué de la présidence, le diplomate saoudien a remis au chef de l’État une lettre personnelle de Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed ben Salmane.

À LIRE AUSSI : Partenariat minier Algérie-Chine : les premiers projets sur le fer et le phosphate identifiés

Même si le contenu du message n’a pas été révélé, cette correspondance s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre les dirigeants des deux pays, qui entretiennent des relations historiques fondées sur la solidarité arabe, la concertation politique et la coopération économique.

Des relations stratégiques et une coordination continue

L’Algérie et l’Arabie saoudite partagent depuis longtemps des positions convergentes sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux. Les deux nations coopèrent activement au sein de la Ligue arabe, de l’OPEP et de l’Organisation de la coopération islamique.

Ces dernières années, les échanges diplomatiques entre Alger et Riyad se sont intensifiés, notamment à travers des visites ministérielles et des consultations bilatérales sur les questions énergétiques, économiques et sécuritaires. L’Arabie saoudite est également un partenaire clé de l’Algérie dans le domaine des investissements et du développement des infrastructures.

À LIRE AUSSI : 60 milliards $ sur la table : Arkab dévoile les détails d’un plan colossal pour le pétrole algérien

La visite de l’ambassadeur Al-Busairi au palais d’El Mouradia intervient dans un contexte marqué par une volonté commune de renforcer davantage les liens économiques et politiques. Elle pourrait aussi préparer le terrain à une visite officielle du prince héritier Mohammed ben Salmane en Algérie, comme cela avait été évoqué lors de précédents échanges.

Une coopération tournée vers l’avenir

Les relations entre Alger et Riyad connaissent une nouvelle dynamique, soutenue par la vision économique du président Tebboune et celle du prince héritier saoudien, inscrite dans le cadre du plan « Vision 2030 ». Les deux pays souhaitent diversifier leurs partenariats dans des secteurs tels que l’énergie renouvelable, la pétrochimie, le tourisme et l’agriculture.

À LIRE AUSSI : Analyses médicales en Algérie : le coup de pression du SALAM

Cette rencontre, brève mais symboliquement forte, traduit la volonté partagée des deux capitales de poursuivre un dialogue constructif et d’élargir leur coopération. Elle confirme la place privilégiée qu’occupe l’Arabie saoudite dans la diplomatie algérienne et la profondeur des liens unissant les deux peuples.