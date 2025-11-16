Algérie – Arabie Saoudite : 2 joueurs quittent le stage, la liste des absents s’allonge à 6

Le stage de l’équipe d’Algérie connaît de nouveaux rebondissements à la veille du match amical prévu mardi face à l’Arabie Saoudite. Déjà privé de plusieurs cadres, Vladimir Petkovic devra composer avec deux forfaits supplémentaires : Hicham Boudaoui et Mohamed Amine Amoura, tous deux contraints de quitter le regroupement en raison de blessures, a annoncé la Fédération algérienne de football en cette fin de journée.

Hicham Boudaoui, qui ressentait des douleurs dès le début du stage, avait été soumis à un programme de travail spécifique dans l’espoir de retrouver ses sensations physiques et de réintégrer les séances collectives. Le staff médical avait d’abord fait preuve d’optimisme quant à son évolution, mais l’état du milieu de terrain niçois n’a pas connu l’amélioration attendue. Face au risque d’aggraver la gêne persistante, la décision a été prise d’écarter le joueur de la rencontre. Boudaoui a ainsi été autorisé à regagner son club pour poursuivre les soins nécessaires.

De son côté, Mohamed Amine Amoura, victime d’une légère blessure contractée en club, ne pourra pas non plus prendre part à l’opposition face à l’Arabie Saoudite. L’attaquant, qui réalise un début de saison convaincant, a passé des examens rassurants mais son état ne lui permet pas d’affronter le rythme d’un match international. Par mesure de précaution, Petkovic et son staff ont également choisi de le libérer afin d’éviter tout risque de rechute. Une absence qui prive les Verts d’une arme offensive précieuse, notamment pour la profondeur et l’impact qu’apporte Amoura.

L’impact des absences sur la stratégie

Avec ces deux forfaits, la liste des absents s’allonge encore un peu plus. Le sélectionneur doit déjà composer sans le gardien Luca Zidane, blessé dès son arrivée, ainsi que deux piliers de la défense : Ramy Bensebaini et Mohamed-Amine Tougaï. Farès Chaïbi manque lui aussi à l’appel, alourdissant encore une infirmerie déjà bien remplie. En tout, ce sont désormais six joueurs qui manquent à l’appel, obligeant Petkovic à revoir ses plans initiaux.

Ces absences ne sont évidemment pas sans conséquence sur la préparation. Le technicien bosniaque, qui souhaite imposer progressivement sa philosophie de jeu, voit ses options réduites dans plusieurs secteurs du terrain. Le match amical contre l’Arabie Saoudite devait être l’occasion de tester de nouveaux schémas et d’affiner les automatismes, mais le contexte actuel oblige le staff à s’adapter. Petkovic pourrait ainsi offrir davantage de temps de jeu à des éléments moins expérimentés, tout en observant de près leur capacité à répondre aux exigences du haut niveau.

Un test crucial pour l’EN

Malgré ces coups durs, l’ambiance reste studieuse au sein du groupe. Les joueurs présents affichent une concentration totale et semblent déterminés à montrer un visage compétitif, quel que soit le contexte. Pour Petkovic, cette rencontre constitue un test intéressant pour évaluer la profondeur de l’effectif et identifier les profils capables d’apporter des solutions en cas de besoin durant les prochaines échéances officielles.

Alors que les Verts s’apprêtent à affronter une sélection saoudienne en pleine progression, ce match amical servira surtout d’indicateur sur la capacité de l’équipe nationale à gérer les aléas et à maintenir un niveau de performance constant malgré les nombreux forfaits. Une épreuve dont le staff technique espère tirer des enseignements précieux pour la suite du projet.

