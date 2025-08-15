Algérie : Appel à la vigilance face aux risques accrus d’incendies en période de forte chaleur

Face à la hausse marquée des températures, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire appelle les citoyens à redoubler de vigilance pour prévenir les incendies de forêts et de cultures agricoles. Dans un communiqué, l’institution insiste sur l’importance d’adopter des comportements responsables et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.

Les autorités encouragent également la coopération active de la population avec les services compétents, notamment en signalant immédiatement toute situation suspecte ou départ de feu via les numéros verts 21-10 et 70-10. Cette mobilisation vise à protéger les vies humaines, les biens et les richesses naturelles, particulièrement vulnérables lors des vagues de chaleur.

Bilan des incendies en Algérie : une situation maîtrisée

Selon le directeur général des Forêts, Jamel Tawahriya, l’Algérie a enregistré 390 incendies à travers le territoire national depuis début mai. Grâce à l’intervention rapide des équipes spécialisées, tous ces foyers ont été totalement maîtrisés.

Ces sinistres ont touché une superficie totale estimée à 1 789 hectares, dont 630 hectares de forêts et 150 hectares de vergers. Le reste concerne des broussailles et des maquis. Ce chiffre reste inférieur à celui de la même période en 2024, où 1 950 hectares avaient été détruits.

La région la plus touchée demeure El Djafra dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, avec 705 hectares calcinés. Malgré des conditions difficiles — relief accidenté et végétation dense sur plus de 34 000 hectares —, les flammes y ont été contenues.

Ces incendies mettent en lumière l’importance de la prévention et de la lutte contre les incendies, particulièrement dans les zones à risque comme El Djafra.

Moyens de lutte et prévention des incendies en Algérie

Pour limiter les dégâts, les services des forêts ont mobilisé 6 000 agents, appuyés par des véhicules légers pour les interventions rapides. Des mesures préventives ont également été mises en place : ouverture de pistes, creusement de tranchées pare-feu, installation de tours de guet et construction de bassins d’eau en forêt afin de faciliter les opérations d’extinction.

Le responsable a souligné que la situation en Algérie est nettement meilleure que dans plusieurs pays méditerranéens, tels que l’Espagne, la France ou la Turquie, qui subissent actuellement de lourdes pertes à cause des incendies. En cette saison estivale, la vigilance de tous demeure essentielle pour éviter que les flammes ne se propagent et pour préserver un patrimoine naturel vital pour l’avenir.

