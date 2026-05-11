Algérie – Angola : Tebboune et Lourenço signent 9 accords majeurs

Le président de la République a reçu ce lundi 11 mai 2026 son homologue angolais, João Lourenço, dans le cadre d’une visite d’État à Alger. Cette rencontre, marquée par des entretiens en tête-à-tête et une session de travail élargie, a abouti à une densification sans précédent de la coopération bilatérale.

Accords stratégiques multisectoriels

La cérémonie de signature a mis en exergue la volonté commune des deux nations de diversifier leurs échanges à travers le paraphe de neuf accords et protocoles stratégiques. Ce partenariat multisectoriel couvre des domaines essentiels, allant de l’énergie et des mines — avec des accords cruciaux sur les hydrocarbures — à l’agriculture et la santé, incluant la coopération pharmaceutique et vétérinaire. En parallèle, les deux pays ont consolidé leurs liens dans les infrastructures et la technologie, notamment les télécommunications et le transport aérien, tout en mettant l’accent sur le partage du savoir via le renforcement de la coopération dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation professionnelle.

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Ouverture d’une ligne directe aérienne

Dans son allocution, le président Tebboune a annoncé une mesure concrète pour stimuler les échanges économiques et humains : l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Alger et Luanda à partir du mois de juillet prochain. Cette liaison est perçue comme un pont stratégique pour faciliter le rapprochement entre les deux peuples et les milieux d’affaires.

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Vision commune pour l’Afrique

Au-delà des enjeux purement économiques, les deux chefs d’État ont réaffirmé la profondeur historique de leurs relations, forgées dans la lutte commune pour la libération du continent africain. À cet égard, le président Tebboune a exprimé la pleine disponibilité de l’Algérie à accompagner l’Angola par le transfert de savoir-faire et la formation des cadres, tout en saluant les efforts de médiation angolais dans les conflits régionaux. Plaidant pour une approche pacifique des crises africaines, le chef de l’État a conclu son intervention en réitérant l’attachement indéfectible de l’Algérie au principe fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

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