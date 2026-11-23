Les travaux de la 5e session de la Commission mixte algéro-angolaise de coopération se sont ouverts lundi à Alger au niveau des experts, prélude à la réunion ministérielle prévue mardi, a indiqué le ministère des Hydrocarbures dans un communiqué.

Cette rencontre préparatoire a été coprésidée par le directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères, Boualem Chebihi, et le secrétaire d’État angolais à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custodio Vieira Lopes.

Elle vise à baliser le terrain pour la session ministérielle de mardi, qui sera dirigée conjointement par le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, et le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo.

Diversification des échanges au-delà des hydrocarbures

Au menu des discussions figurent l’évaluation du bilan de la coopération depuis la précédente session ainsi que l’exploration de nouveaux leviers de partenariat.

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Si les hydrocarbures et les mines constituent les piliers historiques des échanges entre les deux pays, Alger et Luanda entendent élargir leur collaboration à d’autres secteurs stratégiques, notamment les énergies renouvelables, l’industrie, l’agriculture et l’industrie pharmaceutique.

Dans le prolongement du sommet présidentiel de mai dernier

Cette 5e session s’inscrit dans la dynamique enclenchée lors de la visite officielle du président angolais, João Lourenço, à Alger en mai dernier.

Ce déplacement avait marqué un tournant dans les relations bilatérales avec la signature de 11 accords de coopération et d’un mémorandum d’entente.

À travers ces travaux, l’Algérie et l’Angola réaffirment leur volonté commune de traduire leurs liens historiques en un partenariat économique pragmatique, au service du développement des deux pays et de l’intégration économique à l’échelle du continent africain.

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Au-delà de la consolidation de leurs acquis énergétiques, ce nouveau rendez-vous diplomatique illustre la volonté commune d’Alger et de Luanda de bâtir un axe de coopération pragmatique.

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Un rapprochement stratégique qui s’inscrit pleinement dans la dynamique d’intégration économique continentale et offre des perspectives prometteuses pour l’avenir des deux nations.

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