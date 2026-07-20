Algérie – Allemagne : Sonatrach et VNG signent un contrat d’approvisionnement en gaz naturel

Le partenariat énergétique entre l’Algérie et l’Allemagne franchit un nouveau cap. Le géant pétrogazier public algérien Sonatrach vient de formaliser un accord commercial d’envergure avec l’énergéticien allemand VNG, prévoyant une hausse significative de ses exportations de gaz naturel outre-Rhin.

Cet accord a été officialisé à l’occasion du déplacement officiel à Berlin du chef de l’État algérien, Abdelmadjid Tebboune. Les documents ont été paraphés par Nour Eddine Daoudi, Président-directeur général de Sonatrach, et Ulf Heitmüller, qui préside le directoire de VNG.

La cérémonie s’est déroulée sous l’égide de Mohamed Arkab, ministre d’État et ministre des Hydrocarbures, accompagné de hauts responsables de l’administration fédérale allemande, dont Frank Wetzel (Affaires économiques et Énergie) et Jochen Flasbarth (Environnement et Climat).

Un approvisionnement accru dès 2027

Concrètement, l’accord prévoit une révision à la hausse des volumes de gaz naturel acheminés vers l’Allemagne, avec une entrée en vigueur programmée pour le 1er janvier 2027.

Pour Berlin, cette démarche s’inscrit dans une stratégie continue de diversification de ses sources d’énergie thermiques, tandis que pour Alger, elle consolide son statut de fournisseur de premier plan sur l’échiquier européen.

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Le gaz comme tremplin vers l’hydrogène vert

Au-delà des hydrocarbures traditionnels, cette entente s’appuie sur une coopération industrielle déjà bien ancrée entre les deux entreprises. Sonatrach et VNG partagent en effet des ambitions majeures dans la transition écologique à travers deux initiatives clés : ALTEH2A (Algeria to Europe Hydrogen Alliance) et SoutH2 Corridor.

Ces mégaprojets partagent le même objectif structurant : développer des infrastructures capables de produire de l’hydrogène en Algérie afin de l’exporter massivement vers le continent européen.

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Les deux partenaires poursuivent également des travaux conjoints encadrés par un protocole d’accord. Celui-ci vise à explorer de nouvelles opportunités technologiques, ciblant prioritairement le déploiement de l’hydrogène vert et la mise en œuvre de solutions concrètes pour réduire l’empreinte carbone, notamment via la baisse des émissions de méthane dans l’atmosphère.

En somme, la signature de ce contrat concrétise les discussions menées lors de la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne.

Ce nouvel accord d’approvisionnement, associé aux projets d’énergies propres, illustre la volonté d’Alger et de Berlin de structurer leur partenariat économique autour des enjeux énergétiques actuels et futurs.