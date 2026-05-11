Algérie – Allemagne : le virage stratégique vers l’énergie verte s’accélère

La coopération énergétique entre l’Algérie et l’Allemagne franchit un nouveau cap. La rencontre tenue à Alger entre le secrétaire général du ministère des Hydrocarbures, Miloud Medjelled, et une importante délégation allemande conduite par Oliver Rentschler, directeur général chargé du géoécomonique au ministère extérieur allemand, illustre la volonté des deux pays de consolider un partenariat stratégique désormais orienté vers les enjeux de la transition énergétique.

Longtemps centrée sur les hydrocarbures, la relation bilatérale évolue aujourd’hui vers un modèle plus diversifié. Si le gaz naturel demeure un pilier clé, notamment dans un contexte européen marqué par la recherche de fournisseurs fiables, les discussions récentes montrent une montée en puissance des projets liés aux énergies propres et aux technologies bas carbone.

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Une implication croissante des Groupes industiels allemands

Selon un communiqué officiel du ministère des Hydrocabures, des groupes industriels allemands de premier plan, tels que Siemens, Bosch ou encore VNG, s’impliquent de plus en plus dans cette dynamique. Leur présence traduit un intérêt croissant pour le marché algérien, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’innovation industrielle et des solutions technologiques avancées.

Au cœur des échanges figure également le développement de l’hydrogène vert, considéré comme un levier stratégique pour l’avenir énergétique. À travers Sonatrach, l’Algérie ambitionne de se positionner comme un acteur majeur dans ce segment, en s’appuyant sur des partenariats technologiques avec des acteurs européens. Les projets pilotes en cours témoignent d’une volonté d’anticiper les mutations du marché énergétique mondial.

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Vers un développement durable et transfert de compétences

Par ailleurs, la réduction des émissions de méthane et la limitation du torchage du gaz s’imposent comme des priorités communes. Le projet “TaqatHy+” s’inscrit pleinement dans cette logique, en combinant objectifs environnementaux et innovation industrielle. Cette approche répond à la fois aux exigences des engagements climatiques internationaux et aux attentes des investisseurs en matière de durabilité.

Au-delà des projets techniques, la coopération algéro-allemande met l’accent sur le transfert de savoir-faire et le développement des compétences locales. L’enjeu est clair : favoriser l’émergence d’un écosystème industriel national capable de maîtriser les technologies de pointe et de soutenir une croissance durable.

Dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique et la recomposition des marchés, l’Algérie semble ainsi vouloir capitaliser sur ses atouts naturels et ses partenariats stratégiques pour renforcer sa position. L’Allemagne, de son côté, trouve en l’Algérie un partenaire fiable, capable de contribuer à la sécurité énergétique européenne tout en accompagnant les transformations du secteur.

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