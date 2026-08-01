Algérie-Allemagne : le contrat Sonatrach-VNG parmi les plus importants accords gaziers arabes de juillet

La première cargaison de gaz naturel liquéfié exportée par l’Algérie vers l’Allemagne s’est classée en tête de la liste des plus grands contrats gaziers arabes du mois de juillet 2026, une opération qui confirme le rôle de Sonatrach comme fournisseur majeur de GNL et qui ouvre une nouvelle voie d’exportation vers la première économie européenne, selon le rapport mensuel d’une plateforme spécialisée dans l’énergie basée à Washington.

Selon ce rapport, Sonatrach a livré cette première cargaison de GNL à l’Allemagne via le terminal flottant de regazéification de Wilhelmshaven 1, après un chargement au complexe de liquéfaction GL2Z de Bethioua et un transport assuré par le méthanier algérien Tassili.

Cette opération intervient alors que l’Allemagne cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz depuis la réduction de sa dépendance au gaz russe, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes affectant le commerce mondial, ce qui renforce l’importance des fournisseurs alternatifs.

Sonatrach a indiqué que cette opération illustre sa flexibilité commerciale et sa capacité à tirer parti des évolutions du marché gazier mondial, tout en poursuivant l’expansion de sa présence sur les marchés européens, portée par la hausse de la demande de GNL et par les infrastructures avancées dont dispose l’Algérie.

La société a par ailleurs réaffirmé son intention de poursuivre le développement de ses exportations vers le marché allemand, dans le but de soutenir la sécurité énergétique européenne et de renforcer la place de l’Algérie parmi les principaux fournisseurs de gaz naturel et de GNL du continent.

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Qatar – Chypre : la déclaration de faisabilité des champs Glaucus et Pegasus

QatarEnergy a signé, à Nicosie, la déclaration de faisabilité commerciale des découvertes de gaz des champs Glaucus et Pegasus, ainsi qu’une déclaration de coopération conjointe avec le gouvernement chypriote et ExxonMobil pour poursuivre les phases de développement et de production.

Cet accord confirme l’engagement des trois parties à faire avancer le développement du Bloc offshore n° 10 et à finaliser les exigences réglementaires et techniques nécessaires avant l’adoption des plans de développement et le passage à la production commerciale.

Selon les données rapportées, les champs Glaucus et Pegasus renferment environ 7 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, avec un potentiel pouvant atteindre près de 9 000 milliards de pieds cubes. Ces volumes placent ces découvertes parmi les plus importantes réalisées en Méditerranée orientale ces dernières années.

Cet accord fait suite, à environ 40 jours d’intervalle, à un protocole d’entente signé entre l’Égypte, QatarEnergy et ExxonMobil visant à étudier la connexion des découvertes chypriotes aux infrastructures égyptiennes, dans le but de renforcer l’intégration des marchés gaziers régionaux et de faciliter l’exportation des volumes vers les marchés internationaux.

Champ de Cronos (Chypre) : voici la décision finale d’investissement

Eni (Italie) et TotalEnergies (France) ont pris la décision finale d’investissement pour développer le champ de Cronos, qui constitue le premier projet gazier chypriote reposant sur les infrastructures égyptiennes, avec une production commerciale visée pour 2028.

Le champ de Cronos se trouve dans le bloc offshore n° 6, au large de Chypre, à environ 185 kilomètres au sud-ouest de l’île. Il renferme plus de 3 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Les opérateurs prévoient de développer le champ à travers quatre puits offshore, avec une production ciblée de 500 millions de pieds cubes standard par jour, soit l’équivalent d’environ 2,8 millions de tonnes de GNL par an.

Un gazoduc sous-marin acheminera le gaz vers les installations de traitement égyptiennes. L’usine de GNL de Damiette le liquéfiera ensuite avant sa réexportation vers l’Europe. Ce projet renforce ainsi le rôle du Caire comme centre régional du commerce du gaz en Méditerranée orientale

Le projet s’appuie sur l’accord de pays hôte signé entre l’Égypte et Chypre en février 2025, qui définit les modalités d’utilisation des installations offshore du champ de Zohr et le transport du gaz via le réseau égyptien, permettant de réduire la durée de développement, les coûts et l’intensité des émissions de carbone par rapport à la construction d’une nouvelle infrastructure.

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Arabie saoudite : contrat Aramco-Halliburton pour le gaz non conventionnel

Aramco a attribué à Halliburton un contrat pluriannuel portant sur des services intégrés de stimulation et de complétion de puits, dans le cadre de son programme de développement du gaz non conventionnel, présenté comme l’un des plus vastes programmes de ce type au monde.

Le contrat couvre un ensemble de services de stimulation et de complétion de puits, associés à des solutions numériques pour la construction de puits, destinés à soutenir le développement des ressources de gaz non conventionnel d’Aramco, en particulier dans le bassin de Jafurah, présenté comme le plus grand gisement de gaz de schiste du royaume.

Le modèle de services de Halliburton vise à améliorer l’efficacité des programmes de développement à haute intensité, par l’optimisation de la performance opérationnelle, l’amélioration de la clarté des flux de travail et le renforcement de la fiabilité d’exécution, en accompagnement des plans d’Aramco visant à augmenter la production de gaz et à réduire la dépendance au pétrole dans la production d’électricité.

L’accord prévoit l’application de solutions destinées à automatiser les opérations de fracturation hydraulique, afin d’améliorer la performance en temps réel et de soutenir des campagnes de forage multi-puits, avec un renforcement de l’intégration numérique dans l’ensemble des opérations. Halliburton prévoit, à partir du troisième trimestre 2026, de lancer sa première plateforme intégrée de fracturation hydraulique intelligente dans le royaume, tout en augmentant ses investissements dans la fabrication locale, les chaînes d’approvisionnement et le développement des compétences nationales.

Émirats arabes unis : investissement dans MidOcean Energy

MidOcean Energy a reçu un nouvel investissement émirati d’un montant de 1,13 milliard de dollars. Cet investissement provient du bureau privé du cheikh Mohamed ben Khaled Al Nahyan, détenu par des membres de la famille régnante à Abou Dhabi, dans le cadre du lancement d’un partenariat stratégique avec la société EIG, spécialisée dans l’investissement énergétique et infrastructurel, en vue de développer de nouvelles opportunités aux Émirats arabes unis et sur des marchés régionaux sélectionnés.

MidOcean Energy bénéficie du soutien direct d’Aramco, qui détient une participation de 49 % dans EIG Global, ce qui renforce sa capacité à mettre en œuvre ses plans d’expansion internationale dans le commerce du gaz naturel liquéfié.

Les deux parties ont indiqué que ce nouvel investissement élargit la base des actionnaires institutionnels de la société. MidOcean Energy gère un portefeuille d’actifs d’une valeur supérieure à 5 milliards de dollars, comprenant des projets de GNL au Canada, en Australie et en Amérique latine, ainsi qu’un bureau commercial à Singapour et un siège social à Londres.

Émirats arabes unis : contrat de GNL entre ADNOC et INPEX

ADNOC a signé un accord d’achat et de vente à long terme avec la société japonaise INPEX Corporation, d’une durée de 15 ans, pour la fourniture d’un million de tonnes métriques de GNL par an issues du projet de Ruwais.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie d’ADNOC visant à commercialiser l’intégralité de la production du projet de Ruwais, tout en renforçant sa présence sur les marchés asiatiques. La signature a eu lieu lors d’une visite au Japon du ministre de l’Industrie et de la Technologie avancée des Émirats arabes unis, également directeur général et président-directeur général d’ADNOC et de son groupe de sociétés, le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, qui a conduit une délégation de haut niveau afin de renforcer la coopération stratégique dans le secteur de l’énergie entre les deux pays.

Il s’agit du premier contrat à long terme de GNL conclu depuis le lancement par ADNOC de sa plateforme mondiale de commercialisation et de négoce, créée avec XRG pour renforcer la flexibilité des approvisionnements et l’accès aux marchés internationaux.

ADNOC a également annoncé un investissement de 22,6 milliards de dirhams (6,2 milliards de dollars) pour développer la calotte gazière du champ d’Umm Shaif, à Abou Dhabi, en partenariat avec TotalEnergies, Eni et la China National Offshore Oil Corporation.

Le projet devrait produire plus de 600 millions de pieds cubes de gaz naturel et de liquides associés par jour, soit environ 10 % de la consommation locale quotidienne, avec une mise en production commerciale prévue d’ici 2030.