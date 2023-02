Algérie – Afrique du Sud : visite prochaine du président Cyril Ramaphosa

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa effectuera prochainement une visite d’Etat en Algérie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

D’après ce même communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a effectué aujourd’hui une visite de travail à Pretoria, à l’invitation de son homologue de la République sud-africaine, Naledi Pandor.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations politiques périodiques entre les deux pays et de la préparation des prochaines retombées bilatérales.

Lors de cette rencontre, Lamamra a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre Pandor, qui ont ensuite été élargis pour inclure les délégations des deux parties. Où ils ont passé en revue les relations historiques fortes et distinguées entre les deux pays et les deux peuples frères. Mais aussi les aspirations des deux parties à renforcer son caractère stratégique dans le cadre de l’achèvement de la préparation de la septième session du Comité mixte supérieur, qui se réunira en Algérie sous la présidence des dirigeants des deux pays.

Qu’en est-il des questions d’intérêt commun aux niveaux continental et mondial ?

Les deux parties ont également discuté de l’évolution des questions d’intérêt commun aux niveaux continental et mondial. Surtout la crise actuelle des relations internationales sur fond de guerre en Ukraine.

Ainsi que la décolonisation de la Palestine et du Sahara Occidental et la situation de paix et de sécurité en Afrique à la lumière des objectifs de l’agenda continental 2063.

De plus, ils ont noté avec une grande satisfaction les visions et les positions des deux pays qui reposent sur leur adhésion aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies et la Charte constitutive de l’Union africaine. Ainsi que les principes du Mouvement des non-alignés.

Les deux ministres ont également convenu de poursuivre et de renforcer la coordination dans le cadre des réunions ministérielles qui se tiendront en préparation du prochain sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba.