Commerce, énergie, minerais : le nouveau cap Algérie – Afrique du Sud

Finies les déclarations d’intention : Alger et Pretoria veulent désormais des résultats mesurables. Réunis ce jeudi dans la capitale algérienne, le ministre d’État et chef de la diplomatie Ahmed Attaf et son homologue sud-africain Ronald Lamola ont acté une méthode de travail inédite entre les deux pays, articulée autour de priorités hiérarchisées, d’échéances chiffrées et d’outils de contrôle de l’exécution.

Cette rencontre ministérielle visait un objectif précis : vérifier l’application réelle des décisions de la 7e session de la Commission bilatérale, organisée en décembre 2024. Les deux parties ont rendu public un communiqué commun dans la foulée. Les deux responsables y qualifient d’excellent l’état de leurs relations, nourries par un passé partagé de combats pour l’indépendance et par une lecture convergente des grands dossiers internationaux.

Alger et Pretoria préparent la 8e commission bilatérale

La prochaine étape est déjà fixée. Les deux parties vont préparer la 8e session de la Commission bilatérale, qui se déroulera à Pretoria sous la présidence conjointe d’Abdelmadjid Tebboune et de Cyril Ramaphosa. Ce format au sommet traduit la volonté de verrouiller politiquement les engagements pris au niveau ministériel.

Pour éviter l’enlisement administratif, Attaf et Lamola ont convenu de resserrer les contacts entre les institutions concernées et d’imposer des comptes rendus périodiques aux deux ministères des Affaires étrangères. L’ambition affichée est de bâtir une référence pour la coopération entre pays du continent. L’Algérie avait déjà employé cette logique de mécanismes réactivés lors de la signature d’une trentaine d’accords avec le Tchad en avril dernier.

Le commerce et l’investissement en tête des priorités

Le volet économique arrive en première ligne. Les deux ministres ont pris acte des avancées réalisées sur la Commission mixte du commerce et de l’investissement, dont la réunion inaugurale devra se tenir dans les meilleurs délais. Ils réclament aussi la mise en marche effective du Conseil d’affaires institué en 2023, resté jusqu’ici sous-exploité.

Concrètement, les deux pays encouragent des missions économiques croisées. L’Algérie attend la visite d’une délégation d’opérateurs sud-africains, tandis que les acteurs économiques envisagent d’organiser une vitrine de produits algériens à Johannesburg. Ce schéma de conseil d’affaires bilatéral avait également structuré le partenariat stratégique conclu avec Berlin.

Les champs d’exploration couvrent l’industrie, l’agriculture et l’agroalimentaire, la pharmacie, le transport et la logistique ainsi que l’économie numérique. Les deux pays saluent particulièrement deux dossiers symboliques : le rapprochement envisagé entre les ports de Djen Djen et de Durban, ainsi que la mise en place d’une liaison aérienne directe reliant Alger à Johannesburg.

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Énergie et minéraux critiques : un partenariat sous condition de souveraineté

Sur le terrain énergétique, les deux capitales encouragent des alliances industrielles couvrant le gaz naturel, le GNL, la pétrochimie ainsi que les filières renouvelables. Le solaire, l’hydrogène vert, le stockage et l’efficacité énergétique figurent nommément dans la feuille de route commune.

Le dossier minier a occupé une place particulière. Les discussions engagées sur les ressources du sous-sol ont été jugées encourageantes, avec un accent mis sur la valeur stratégique des minéraux critiques. Les deux pays posent toutefois une condition claire : tout partenariat devra garantir la maîtrise africaine de ses richesses et s’accompagner d’un véritable transfert technologique. Ronald Lamola s’est entretenu à ce sujet avec le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, puis avec celui des Mines, Mourad Hanifi. Des déplacements d’experts sont programmés. Un raisonnement proche avait été défendu lors des échanges énergétiques avec l’Angola et ses voisins.

Recherche, IA et positions communes à l’ONU

La coopération scientifique avance elle aussi. Un mémorandum est en préparation entre l’Académie algérienne des sciences et son équivalent sud-africain, avec des travaux conjoints envisagés dans l’intelligence artificielle, le numérique et les biotechnologies. La mémoire des luttes contre le colonialisme et l’apartheid reste, selon le communiqué, le socle affectif de cette relation.

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Sur la scène internationale, Alger et Pretoria ont réitéré leur appui au droit à l’autodétermination des peuples palestiniens et sahraouis, en référence aux résolutions de l’ONU et aux textes de l’Union africaine. Les deux pays plaident également pour une refonte du Conseil de sécurité assurant une place équitable au continent.

Lamola reçu par Tebboune : élargir le volume des échanges

La journée s’est achevée par une audience accordée par le président Abdelmadjid Tebboune au chef de la diplomatie sud-africaine. Lamola a transmis les salutations de Cyril Ramaphosa et a réaffirmé la détermination de Pretoria à densifier ses liens avec Alger. Le chef de l’État algérien lui a confié en retour un message amical pour son homologue.

À l’issue de l’entretien, le ministre a insisté sur la nécessité d’élargir le volume des échanges commerciaux, encore modeste au regard du poids des deux économies. Il a énuméré plusieurs terrains porteurs : électricité et gaz, production pharmaceutique, agriculture, mais aussi recherche scientifique et technologies avancées. Lounès Megherman, directeur de cabinet de la présidence, Ahmed Attaf et l’ambassadeur d’Algérie en Afrique du Sud, Ali Achoui, assistaient à la rencontre.

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