Algérie à l’ONU : la chaîne YouTube officielle suspendue, l’incompréhension grandit

La chaîne YouTube de la Mission de l’Algérie auprès de l’ONU à New York a été suspendue depuis mardi matin. Cette décision a suscité de l’incompréhension, notamment chez les internautes algériens, étant donné le rôle crucial de cette chaîne dans la couverture des activités de la diplomatie algérienne au sein des Nations Unies.

Avec plus de 30 000 abonnés et des millions de vues, cette chaîne était une plateforme officielle majeure. Depuis sa création, elle diffusait quotidiennement tous les communiqués et les discours de la délégation algérienne. Son activité la positionnait d’ailleurs comme l’une des chaînes les plus importantes parmi les missions diplomatiques à New York, et elle n’avait jamais fait l’objet de censure.

Sur la toile, de nombreux internautes estiment que le moment de la suspension de la chaîne YouTube est suspect. Il intervient en effet en pleine montée en puissance de l’Algérie au conseil de sécurité, où elle multiplie les positions fermes en faveur de la Palestine et du Sahara occidental.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : Attaf appelle à imposer la solution à deux États pour la Palestine

La chaîne YouTube de la délégation algérienne auprès de l’ONU suspendue

Mardi matin, les internautes algériens ont été surpris de la disparition de la chaîne de la délégation algérienne auprès de l’ONU sur la plateforme de streaming YouTube. La suspension, effective depuis mardi matin, a provoqué une vague d’incompréhension, particulièrement auprès des internautes algériens.

Ces derniers jugent la suspension de la chaîne suspecte. La décision survient alors que l’Algérie gagne en influence au Conseil de sécurité de l’ONU, où elle a récemment adopté des positions fermes en faveur de la cause palestinienne, mais aussi au profit du Sahara occidental.

Pour les internautes, cette décision soulève des questions légitimes. La plus pressante est de savoir « qui a été dérangé par la voix d’Algérie au point de vouloir la faire taire ?« .

L’Algérie honore son ambassadeur à l’ONU

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décerné, vendredi 26 septembre, la prestigieuse médaille de l’Ordre du Mérite national au rang « Achir » à Amar Bendjama, ambassadeur et représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies. La cérémonie de remise s’est déroulée à New York, où le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a remis la distinction au nom du président.

Cette reconnaissance souligne particulièrement les interventions remarquables de Bendjama au Conseil de sécurité de l’ONU. Le diplomate s’est distingué par ses prises de position fermes et ses déclarations percutantes, notamment sur des dossiers sensibles comme la cause palestinienne et la question du Sahara Occidental. Ses interventions ont connu un large retentissement médiatique, tant dans la presse internationale que sur les réseaux sociaux.

Cette distinction confirme le rôle prépondérant de l’Algérie sur la scène diplomatique internationale. Par la voix de Bendjama, le pays réaffirme sa position historique de défenseur des causes justes et du droit international, perpétuant ainsi sa tradition de solidarité avec les peuples en lutte pour leur autodétermination.

🟢 À LIRE AUSSI : Le président Abdelmadjid Tebboune décerne l’Ordre du Mérite national à Amar Bendjama