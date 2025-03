Algérie : 96 % des distributeurs automatiques de billets en service, selon le ministre

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé, jeudi à Alger, que 96 % des distributeurs automatiques de billets (DAB) étaient en service durant les deux derniers mois à travers le pays. Cette performance, dévoilée lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, témoigne des efforts entrepris pour moderniser et renforcer les services postaux et bancaires.

Une amélioration notable du réseau de DAB

Selon le ministre, ce taux de disponibilité des DAB résulte de mesures stratégiques mises en place, notamment l’installation progressive de 357 nouveaux distributeurs sur les 600 prévus d’ici à la fin de l’année. Pour garantir un service fluide aux citoyens, le ministère a mis en place un programme d’interventions rapides pour la réparation des pannes ainsi qu’un approvisionnement constant des distributeurs en liquidités.

🟢À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare au lancement de la 5G

Cette dynamique vise à faciliter l’accès aux services bancaires, particulièrement dans les régions où les infrastructures sont encore limitées.

Revalorisation des primes et création d’emplois dans le secteur postal

Interrogé sur les conditions de travail des employés du secteur, Zerrouki a souligné que plusieurs primes ont récemment été revalorisées, témoignant de la volonté des autorités d’améliorer la situation sociale des travailleurs. 760 bureaux de poste ont été reclassés à travers le pays, une initiative qui vise à optimiser leur fonctionnement.

Dans le cadre du renforcement des ressources humaines, 498 nouveaux emplois ont été créés dans le secteur postal. L’objectif est d’améliorer la qualité des prestations et d’offrir un meilleur service aux citoyens.

Des actions pour améliorer la couverture mobile

Le ministre a également abordé la faible couverture du réseau de téléphonie mobile dans certaines régions. Il a rappelé que les opérateurs sont tenus de respecter les exigences minimales de couverture dans les zones de 2.000 habitants selon le cahier des charges régissant les licences d’exploitation des réseaux 3G et 4G.

🟢À LIRE AUSSI : Lancement du Prix du président de la République pour le chercheur innovant

Face aux lacunes constatées, notamment sur les routes principales et l’autoroute Est-Ouest, l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) a engagé des mises en demeure à l’encontre des opérateurs concernés, leur demandant d’y remédier dans les plus brefs délais.

Une modernisation continue des services postaux et télécoms

À travers ces différentes mesures, le ministère de la Poste et des Télécommunications s’attèle à renforcer l’accessibilité des services bancaires, postaux et téléphoniques en Algérie. L’installation de nouveaux DAB, l’amélioration des conditions de travail des postiers et les efforts pour garantir une couverture réseau optimale témoignent d’une volonté d’adapter le pays aux défis du numérique et des services modernes.