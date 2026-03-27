Algérie 7 – Guatemala 0 : galop d’entrainement pour les Verts

L’équipe d’Algérie a disputé hier soir son premier match amical du stage du mois de mars qui se déroule en Italie, en affrontant le Guatemala. Elle s’est imposée sans forcer sur un score sans appel de sept buts à zéro. Le vrai test est prévu pour mardi à l’occasion du second match amical face à l’Uruguay.

Les Verts ne vont pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. On joue la 19e minute, Gouiri réussit à ouvrir le score. Douze minute après, ils vont profiter d’un pénalty. Mahrez exécute la sentence et double la mise (31′).

La première mi-temps est marquée par une domination totale des coéquipiers de Mahrez, ne laissant aucune chance à l’adversaire. Avant de regagner le vestiaire, Abada réussira à aggraver la marque, en inscrivant le troisième but (45+1′).

L’Algérie mène par trois buts à zéro, c’est sur ce score que l’arbitre siffle la fin de la première mi-temps.

Démonstration de force des Verts en 2e mi-temps

Au retour des vestiaires, les hommes de Vladimir Petkovic réussiront à faire le break. Juste après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, Aouar assomme les Guatémaltèques par un quatrième but (47′). On s’attendait à une réaction de ces derniers, mais ils continuent à subir le jeu et les assauts des Algériens.

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On joue la 60e minute, Gouiri revient pour mettre un cinquième but suite à un excellent travail collectif. Un score rassurant et Petkovic en profite pour aligner d’autres joueurs, notamment ceux qui ont été convoqués pour la première fois.

La démontration de force des Fennecs se poursuit. Et c’est au tour des deux nouveaux attaquants Ghedjemis et Benbouali d’aggraver encore la marque en inscrivant respectivement le sixième (76′) et le septième (82′) but.

C’est donc sur cette victoire sur un score fleuve de sept buts à zéro que la rencontre amicale s’achève. Ce fut une simple formalité pour les Verts qui s’imposent sans forcer, comme s’il s’agissait d’une séance d’entrainement.

Le vrai test face à l’Uruguay

L’adversaire du jour n’était pas d’un grand calibre, certes, mais le sélectionneur national Vladimir Petkovic en a bien profité pour faire une revue d’effectif. Ce fut aussi un très bon test pour voir à l’oeuvre les nouveaux visages de l’équipe d’Algérie, entre autres Nadir Benbouali, Achraf Abada ou encore Farès Ghedjemis, pour ne citer que ceux-là.

Mardi prochain, la sélection nationale disputera son second match amical lors de ce rassemblement du mois de mars qui se déroule en Italie. Elle affrontera l’Uruguay et ce sera un test grandeur face à l’une des meilleures sélection de l’Amérique du Sud.