Algérie 5 – Togo 1 : les Verts foncent vers la qualif’ pour la CAN 2025

La sélection nationale enchaine une troisième victoire de rang dans les éliminatoires de la CAN-2025, à l’occasion de la réception du Togo au stade 19 mai 1956 d’Annaba. Elle a écrasé son adversaire, en s’imposant sur un score sans appel de cinq buts à un, consolidant ainsi sa place à la tête du groupe.

Pour revenir à la physionomie du match, les Verts vont faire une entame timide. Les Eperviers en profitent et réussiront à ouvrir le score. Suite à une mésentente entre Tougaï et Guendouz, Klidje reprend la balle pour mettre le cuire au fond des filets 11’.

Un but qui fera réagir Mahrez et consorts. Ils vont multiplier leurs assauts, mais sans parvenir à désaxer la défense togolaise, qui tient bien le coup. Il va falloir attendre jusqu’à la 29e minute pour que Benrahma débloque enfin la situation. Sur un puissant tir des 25 mètres, il ne laisse aucune chance au portier adverse et réussit enfin à remettre les pendules à l’heure.

En revenant au score, les Algériens seront plus motivés pour inscrire d’autres buts, mais on assiste à un jeu brouillon, sans parvenir à créer des occasions franches. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, Placca Fessou donne des sueurs sur une occasion dangereuse. Bien servit d’une passe latéral, son tir passe à quelques centimètres des bois de Guendouz.

Le score est toujours de parité d’un but partout, l’arbitre malien renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Le bon coaching de Petkovic fait la différence

Après la pause citron, le sélectionneur national Vladimir Petkovic va opérer des changements judicieux. Il faut dire que son coaching gagnant va faire la différence.

En effet, l’entrée de Boudaoui va apporter un plus dans l’animation du jeu. Dix minutes seulement après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, les Verts profitent d’un pénalty suite à une faute commise sur Bounedjah dans la surface de réparation par le gardien de but adverse. Benrahma exécute la sentence et donne l’avantage au score à l’EN 55’.

Les protégés de Petkovic réussiront à aggraver la marque, signé Aouar sur un joli tir à ras de terre 68’. L’incorporation de Gouira et Amoura va apporter du punch au compartiment offensif. D’ailleurs, c’est Gouiri qui réussira à faire le breack 86’, après avoir repris une balle perdue d’Amoura suite à un face-à-face avec le portier adverse, avant que l’attaquant de Wolfsburg ne mette fin au festival de buts dans le temps additionnel 90+5’, suite à un excellent travail collectif.

C’est donc sur cette large victoire (5-1) en faveur de l’équipe d’Algérie que l’arbitre malien donne le coup de sifflet final. Elle enchaine une troisième victoire de rang, consolide sa place à tête du groupe et est en passe d’assurer la qualification pour la CAN-2025 avant même la fin des éliminatoires.