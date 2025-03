Algérie 5 – Mozambique 1 : les Verts foncent vers la Coupe du Monde 2026

L’équipe d’Algérie continue à dominer le groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. En enchainant une nouvelle victoire ce soir face au Mozambique au stade Hocine Ait-Ahmed, elle s’empare de la tête du groupe avec 15 points et poursuit son bonhomme de chemin vers la qualification pour le Mondial américain.

Les Verts vont vite rentrer dans le vif du sujet. Huit minutes seulement après le coup d’envoi, Amoura réussira à ouvrir le score. Ils poursuivent leurs assauts et dominent largement les débats de la rencontre. On joue la 24e minute, leurs efforts seront récompensés par un second but, signé Mandi.

Six minutes après, le même Amoura réussira à aggraver la marque, suite à une passe géniale de Mahrez (30’). En menant par trois buts à zéro, le rythme des joueurs algériens va baisser d’un cran pour la suite de la première mi-temps. Les Mozambicains en profitent pour tenter d’imposer leur jeu et mener leurs attaques.

À la 40ᵉ minutes, et suite à une balle mal-renvoyée de la défense algérienne d’un corner, Catamo réduit le score d’un tir en pleine lucarne. Une première alerte des visiteurs, mais les protégés de Petkovic maitrisent bien les débats, jusqu’au sifflet de l’arbitre, qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. Le score en faveur de l’Algérie par trois buts à un.

Une 2e mi-temps avec maitrise

Après la pause citron, on va assister à une physionomie de match complètement différente à celle de la première mi-temps. En effet, les Fennecs ne s’aventurent pas vers l’avant et les Mozambicains commencent à trouver leurs marques et tentent d’imposer leur jeu. Mais ils ne parviennent pas à trouver la faille, face à une défense algérienne solide.

Après un jeu très équilibré, Hadjam réussira à marquer le but rassurant d’une jolie tête, suite à un centre d’Amoura (65’). Un but qui va donner plus de confiance aux hommes de Petkovic pour gérer la suite du match plus à l’aise.

On joue la 80e minute, Amoura assomme les Mozambicains par un cinquième but. Le reste du match sera largement dominé par les Algériens.

C’est donc sur le score de cinq buts à un que l’arbitre siffle la fin du match. Une nouvelle victoire pour l’équipe d’Algérie qui s’empare de la tête du groupe G et fonce vers la Coupe du Monde-2026. Mathématiquement, elle aura besoin de deux victoires pour valider son billet qualificatif pour le Mondial américain.