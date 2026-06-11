Algérie 4 – Bolivie 0 : démonstration de force des Verts (résumé du match en vidéo)

L’équipe d’Algérie rassure avant son entrée en lice en Coupe du Monde-2026. Vainqueure face aux Pays-Bas à Rotterdam (0-1), elle a écrasé la Bolivie sur un score sans appel de quatre buts à zéro. Une joute amicale disputée à Kansas City.

Dans un match où le sélectionneur national Vladimir Petkovic a aligné le maximum des joueurs à sa disposition, on assiste à une première mi-temps un peu serrée, avec une légère domination des Verts. Il va falloir attendre jusqu’à la dernière minute du premier half pour que ces derniers débloquent enfin la situation. Sur un coup franc exécuté par Mahrez, la balle atterrit dans les pieds d’Amoura qui passe ensuite à Mandi. Bien placé, le défenseur central termine le travail, en mettant le cuir au fond des filets.

C’est donc sur cet avantage au score d’un but à zéro que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

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Démonstration de force en 2e mi-temps

Après la pause citron, on va assister à une démonstration de force des Fennecs. Incorporé à la mi-temps, Gouiri fera une entrée en fanfare. En effet, il réussira à claquer un doublé en l’espace de deux minutes (56′ et 58′), suite à un excellent travail collectif. Les Algériens mènent par trois buts à zéro, assommant ainsi les Boliviens.

Quelques minutes après, Hadj Moussa réussira à faire le break. Bien servi d’une passe en profondeur, il élimine le gardien de but adverse et sans difficulté, il marque le quatrième but à la 61′.

Pour la suite de la rencontre, rien à signaler. Le rythme va baisser d’un cran. Les hommes de Petkovic donnent l’impression de vouloir préserver leur condition physique et surtout éviter les durs contacts avec les joueurs adverses pour éviter d’éventuelles blessures.

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Les Verts appelés à confirmer au Mondial

Ainsi, la joute amicale s’achève sur un score sans appel de quatre buts à zéro en faveur de l’équipe d’Algérie. Déjà victorieuse face à la grande sélection néerlandaise à Rotterdam la semaine passée, la sélection nationale rassure avant son entrée en lice en Coupe du Monde-2026, le 17 juin prochain face au détenteur du titre, l’Argentine.

Reste à savoir maintenant si les coéquipiers du capitaine Mahrez vont confirmer lors des matchs officiels. Le premier objectif est évidemment de se qualifier pour le second tour du Mondial américain.

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