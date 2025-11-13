Algérie 3 – Zimbabwe 1 : les Verts avec maitrise

L’Équipe d’Algérie a remporté son premier match amical lors du stage qui se déroule à Djeddah, en s’imposant face au Zimbabwe sur le score de trois buts à un. L’équipe de Petkovic devra confirmer lors du prochain match face à l’Arabie saoudite. Ce sera un test révélateur face à une bonne nation de football.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, la première mi-temps a été marquée par une domination totale des Verts. Ils sont rapidement entrés dans le vif du sujet. Après une pression terrible sur les bois adverses, Baghdad Bounedjah réussira à débloquer la situation, en ouvrant le score à la 14e minute.

Les Verts font le break

Un but qui va motiver davantage les hommes de Petkovic. Côté zimbabwéen, pas de riposte. La domination des Algériens se poursuit, mais il va falloir attendre jusqu’aux derniers instants de la première période du match pour qu’ils creusent l’écart.

En effet, Mohamed-Amine Amoura réussira à doubler la mise (41′), avant que Jaouen Hadjam n’aggrave la marque (45+1′). Le score est de trois buts à zéro en faveur de l’Algérie, l’arbitre siffle la fin de la première mi-temps et renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Deuxième mi-temps : plusieurs joueurs vus à l’oeuvre

En menant par trois buts à zéro, les Fennecs vont aborder la deuxième mi-temps avec plus de confiance. Ils font preuve d’une excellente maitrise de balle. Côté Zimbabwéen, l’entraîneur des « Warriors » opère plusieurs changements à la mi-temps, mais qui ne portent pas leurs fruits. En effet, ses joueurs ne vont pas constituer un grand danger sur les buts algériens.

Profitant de l’avantage au score de son équipe, Vladimir Petkovic fait plusieurs changements afin de voir d’autres joueurs à l’œuvre. On peut citer notamment Yacine Titraoui, qui a effectué à cette occasion son baptême du feu avec la sélection nationale.

Lors du dernier quart d’heure, le rythme de la rencontre baisse d’un cran. Les Algériens donnent l’impression de vouloir préserver leur avantage au score jusqu’au coup de sifflet final et les Zimbabwéens en profitent pour réduire le score.

C’est donc sur le score de trois buts à un que l’arbitre siffle la fin du match. Les Verts réussissent leur premier test lors de ce stage du mois de novembre qui se déroule dans la ville saoudienne de Djeddah. Ils devront confirmer lors du prochain match amical qui les opposera à l’Arabie saoudite mardi prochain.

