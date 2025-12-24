Algérie 3 – Soudan 0 : Mahrez bat un record et livre ses impressions

Grâce à son doublé face au Soudan, Riyad Mahrez bat un nouveau record. Il détrône la légende Lakhdar Belloumi et devient le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie dans la compétition de la Coupe d’Afrique des nations.

L’équipe nationale d’Algérie a parfaitement lancé sa campagne dans la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 en s’imposant avec autorité face au Soudan sur le score sans appel de trois buts à zéro. Une entrée en matière réussie qui met fin à six années de disette lors des matchs d’ouverture et qui confirme les ambitions élevées des Verts dans cette compétition continentale.

Le grand artisan de ce large succès se nomme incontestablement Riyad Mahrez. Le capitaine de la sélection nationale a livré une prestation de très haut niveau, ponctuée par un doublé qui a fait basculer la rencontre en faveur de l’Algérie. Très inspiré offensivement, précis dans ses prises de balle et lucide devant les cages, Mahrez a démontré qu’il demeure un élément clé du dispositif algérien, balayant ainsi les doutes sur sa forme et son influence.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Soudan 3-0 : Amoura et Mahrez offrent une victoire tant attendue

Au-delà de son impact dans le jeu, le numéro 7 des Verts est entré dans l’histoire par la plus grande porte. Grâce à ses deux réalisations face au Soudan, Riyad Mahrez devient le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie en Coupe d’Afrique des nations avec un total de huit buts. Un record dont détenait Lakhadar Belloumi (6 buts) construit au fil de ses six participations à la CAN : un but en 2015, deux en 2017, trois lors de l’édition victorieuse de 2019, aucune réalisation en 2021 et 2023, avant de relancer son compteur dès l’actuelle édition avec ce doublé décisif.

Perspectives futures et ambitions nationales

Un exploit personnel qui pourrait encore être amélioré, puisque le capitaine algérien a désormais l’occasion d’enrichir ce total lors des prochains matchs de la phase de groupes et, éventuellement, dans les tours à élimination directe. Une perspective qui confirme son statut de leader technique et mental au sein de l’effectif.

Logiquement, Riyad Mahrez a été élu homme du match à l’issue de la rencontre. Interrogé après la victoire, il n’a pas caché sa satisfaction. « Nous sommes très contents. On a mis fin à six ans de disette. C’est très important de débuter la CAN par une brillante victoire », a-t-il déclaré, mettant en avant l’importance de ce succès inaugural.

Le capitaine des Verts a également affiché sans détour les ambitions de la sélection nationale. « Notre objectif est clair, nous sommes venus pour atteindre la finale », a-t-il affirmé, illustrant la détermination du groupe à aller loin dans cette CAN-2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Son choix de jouer pour l’Algérie, l’avis de son père Zinédine… les confidences de Luca Zidane

Fidèle à son humilité, Mahrez a relativisé sa distinction individuelle. « Le prix de l’homme du match ne m’importe pas. Le football est un jeu collectif et seule la victoire compte », a-t-il conclu. Un discours en parfaite adéquation avec l’état d’esprit affiché par les Verts, bien décidés à poursuivre sur cette lancée et à confirmer leur statut de prétendants sérieux au sacre continental.