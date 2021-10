Afrique : 3 clubs algériens face à des matchs décisifs aujourd’hui

Dans le cadre des compétitions de Ligue des Champions d’Afrique et la Coupe de la CAF, les représentants du football algérien, à savoir la JS Kabylie, l’ES Sétif et la CR Belouizdad, continuent leurs matchs avec détermination d’obtenir la victoire.

L’après-midi de ce dimanche, la CR Belouizdad, l’ES Sétif et la JS Kabylie renouent avec l’ambiance de la compétition africaine, dans les compétitions de Ligue des Champions d’Afrique et la Coupe de la CAF.

Sur le terrain du stade Omar Hamadi de Bologhine à Alger, la CR Belouizdad reçoit son homologue ivoirien ASEC Mimosas, pour le match retour de la tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sachant que ces derniers ont perdu le match aller avec trois buts.

De son côté, le match du deuxième représentant de l’Algérie dans la même compétition, l’ES Sétif, n’est pas moins difficile que celui de la CR Belouizdad. Ce dernier est tenu de s’imposer face au Mauritanien Nouadhibou, vainqueur du match aller dans la capitale, Nouakchott, par trois buts à un.

Dans ce contexte, l’entraîneur de l’ES Sétif, Nabil Kouki, a expliqué que ses joueurs ont les capacités physiques et techniques pour revenir dans le résultat et se qualifier pour le tour suivant.

La JS Kabylie accueille l’AS FAR au stade « 1er novembre »

Par ailleurs, la JS Kabylie accueillera l’AS FAR au stade « 1er novembre » de Tizi-Ouzou pour le match retour du 32e tour de la Coupe d’Afrique des Confédérations. Rappelant que les Canaris ont gagné le match aller avec un but.

Il convient également d’indiquer que Henri Stambouli, entraîneur des Canaris, a souligné lors d’une conférence de presse : » ce match est un piège par excellence, l’équipe adverse n’a rien à perdre, et elle mettra toutes ses forces à se battre quand on voudra garder le résultat. Nous avons parlé aux joueurs et ils savent très bien ce qu’ils ont à faire « .