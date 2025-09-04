Algérie 3 – Botswana 1 : Les Verts s’imposent difficilement

L’équipe d’Algérie enchaine un nouveau succès dans les éliminatoires de la Coupe du monde-2026, en s’imposant face au Botswana sur le score de trois buts à un. Elle prend le large à la tête du groupe G et affiche ses ambitions pour valider son billet qualificatif pour le Mondial américain.

La première demi-heure de la rencontre sera très serrée. Les Verts font pression, mais les Botswanais se montrent très solides, fermant tous les espaces. Après quelques tentatives timides, Amoura réussira enfin à trouver la faille. Profitant d’un centre en profondeur bien botté, il fait une somptueuse détente pour ouvrir le score d’une jolie tête (33′).

Mais la joie des Algériens ne durera que dix minutes. En effet, les « Zèbres » ripostent et parviendront à remettre les pendules à l’heure sur une balle arrêtée, signé Kopelang (43′). Ils ont failli prendre l’avantage au score dans le temps additionnel de la première mi-temps, sur un tir puissant qui a heurté le poteau droit de Guendouz.

C’est donc sur le score d’un but partout que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Coaching gagnant de Petkovic

Après la pause citron, les Verts rentreront plus motivés et déterminés afin de reprendre l’avantage au score. Ils vont exercer une forte pression sur les bois adverses, mais sans parvenir à désaxer la défense botswanaise qui se montre très solide.

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic va incorporer Bounedjah, Belaïli et Benrahma. Trois changements offensifs qui vont apporter une vivacité à l’attaque algérienne.

Poursuivant leur pression, les Fennecs verront enfin leurs efforts récompensés. Sur une accélération sur le côté droit, Amoura sert Bounedjah d’une passe latérale. Ce dernier, seul face aux bois, ne trouvera aucune difficulté pour mettre le cuire au fond des filets et débloquer la situation (71′).

Les protégés de Petkovic vont poursuivre leurs assauts afin de marquer un troisième but rassurant, en vain. Les Botswanais, quant à eux, tenteront de revenir au score, mais Mandi et consorts accomplissent bien le boulot derrière.

On joue la dernière minute de la rencontre, Bounedjah revient une nouvelle fois pour assommer l’adversaire par un troisième but (90+7′).

Le match s’achève donc sur le score de trois buts à un en faveur de l’équipe d’Algérie. Cette dernière poursuit son bonhomme de chemin dans les éliminatoires de la Coupe du monde-2026, en prenant le large à la tête du groupe G avec 18 points au compteur, à six points d’écart sur le premier poursuivant le Mozambique, en attendant le déroulement des autres matchs du groupe.