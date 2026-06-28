Algérie 3 – Autriche 3 : les Verts se qualifient pour les 1/16e, Petkovic retrouve la Suisse !

Mission accomplie pour l’équipe d’Algérie ! Elle s’est qualifiée pour les 1/16e de finale de la Coupe du monde-2026 comme (huitième) meilleur troisième. Elle va affronter la Suisse lors de ce tour, dans un match très particulier pour le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, on assiste à une première mi-temps marquée par un très grand engagement physique. Les Verts abordent le match sans complexe et tentent de presser sur la défense adverse. Le match est équilibré jusqu’à ce que Arnautovic reçoit une balle en profondeur, il s’empare de Benbot, et sans aucune difficulté, il ouvre le score à la 28′.

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Un but qui fera réagir les Algériens. En effet, ils vont exercer une forte pression sur les bois autrichiens. Après une première menace de Chaïbi, où sa frappe heurte le poteau, leurs efforts seront enfin récompensés. Belghali, sur un exploit individuel, se déjoue des défenseurs adverses et d’une frappe du pied gauche remet les pendules à l’heure à la 45′.

Les Verts maitrisent bien le match

Les deux équipes sont en égalité, c’est sur le score d’un but partout que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. Après la pause citron, les Autrichiens ne vont pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. On joue la 55e minute, Salbitzer redonne l’avantage au score à son équipe sur un puissant tir.

Mais les Fennecs vont encore une fois revenir. Aouar pénètre dans la surface de réparation, il sert Mahrez d’une passe latérale. Ce dernier se trouve bien placé pour égaliser à la 60e minute. Le score est de deux buts partout, le match est complètement relancé. Après ce but, Vladimir Petkovic opère trois changements, en incorporant Chergui, Belaid et Ait-Nouri, passant ainsi du 4-3-3 au 3-5-2.

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Mais pour la suite de la rencontre, on ne va rien voir des deux côtés. Chaque équipe craint d’encaisser un but et perdre le match, synonyme de l’élimination, et on assiste à un jeu qui se concentre dans le milieu de terrain.

Fin de match palpitante !

Au moment où on croyait que le match allait s’achever sur deux buts partout, on va assister à un temps additionnel « hitchcockien ». On joue la 90+3e minute, Mahrez met le troisième but qui élimine l’Autriche, mais cette dernière va revenir quelques secondes après pour revenir au score, signé Kalajdzic.

Le match s’achève donc sur le score de trois buts partout. Mission accomplie pour l’équipe d’Algérie qui se qualifie pour les 1/16e de finale de la Coupe du monde-2026, où elle rencontrera la Suisse, le 3 juillet prochain à Vancouver, au Canada. Un match qui s’annonce très particulier pour Vladimir Petkovic. Et comment ! Il retrouvera « La Nati », laquelle a entrainé entre 2014 et 2021 et réalisé de très bons résultats.

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