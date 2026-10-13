Voyages depuis la France : l’Algérie dans le Top 3 des destinations les plus réservées

Où partent les Français cet automne ? Alors que nous sommes en plein cœur du mois d’octobre, le bilan des réservations de septembre chez Bourse des Voyages et Bourse des Vols dévoile les grandes tendances d’arrière-saison. Si la France reste la destination star pour les séjours organisés, l’Amérique du Nord séduit les amateurs de circuits accompagnés, tandis que l’Outre-mer et l’Asie boostent les ventes de vols secs.

Bien qu’issues d’un périmètre ciblé, ces données de réservation offrent un excellent baromètre des envies de voyage de la rentrée. Elles mettent en lumière plusieurs tendances clés : le succès du tourisme de proximité, la constance des séjours balnéaires, l’engouement pour les grands espaces nord-américains et les safaris, sans oublier la belle dynamique de l’Asie et du Maghreb sur le marché du vol sec.

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La France s’impose en tête des séjours organisés

La France s’impose en grande favorite des séjours organisés, affichant une bond spectaculaire de +36 % sur un an. Un succès qui confirme l’engouement des voyageurs pour le tourisme de proximité en ce début d’arrière-saison, privilégiant la simplicité. Selon Caroline Gachet, directrice Marketing & E-commerce de Bourse des Voyages, « La France effectue une poussée spectaculaire en tête des séjours, illustrant la faveur accordée aux vacances de proximité et aux départs d’arrière-saison ».

Derrière l’Hexagone, la République dominicaine conserve sa deuxième place : malgré une chute marquée de -77 %, elle garde l’affection des adeptes du balnéaire tropical. L’Italie complète le podium (-19 %), s’affirmant comme une valeur sûre pour les escapades méditerranéennes.

Sur le segment des circuits guidés, l’Amérique du Nord s’empare des sommets. Malgré un repli de -33 %, les États-Unis conservent la première place pour les grands voyages au long cours, suivis de près par le Canada (+2 %), porté par la magie des paysages automnaux. En troisième position, la Laponie (-18 %) confirme la séduction intacte des grands espaces nordiques.

Plus loin, la Tanzanie réalise une performance remarquable (+30 %) grâce au succès croissant des safaris d’exception, tandis que l’Égypte (-42 %) ferme ce Top 5, s’affirmant comme un classique intemporel du voyage culturel.

La Réunion et l’Algérie en tête des vols secs

Du côté des réservations de billets d’avion sur Bourse des Vols, La Réunion (Saint-Denis) s’empare de la médaille d’or malgré un recul de -33 %, confirmant son statut d’incontournable en Outre-mer. L’Algérie (Alger) se hisse à la deuxième place (-4 %), soutenue par la constance des voyages affinitaires. La Thaïlande (Bangkok) vient compléter ce trio de tête avec une belle poussée de +17 %, qui signe le grand retour des escapades asiatiques.

En quatrième position, la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) recule de -37 %, illustrant un arbitrage plus prudent des voyageurs sur les Antilles. À l’inverse, Marrakech (Maroc) réalise une percée spectaculaire en se hissant dans le Top 5 grâce à un bond impressionnant de +40 % : une performance qui confirme l’immense succès du soleil à court-courrier pour l’arrière-saison.

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