Algérie 2025 : Un Succès Retentissant pour la 1ère Édition des Jeux Africains Scolaires

Du 26 juillet au 5 août 2025, l’Algérie a accueilli la toute première édition des Jeux Africains Scolaires, un rendez-vous inédit qui a réuni des jeunes sportifs venus de 51 pays du continent. Sous le patronage de Tebboune, une initiative conjointe entre l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) et la Fédération Internationale du Sport Scolaire a conduit à l’organisation de cette manifestation, après un accord signé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mustapha Berraf, président de l’ACNOA, a salué l’Algérie comme un « hôte exemplaire » ayant réussi à poser les bases d’une tradition durable dans le domaine du sport scolaire africain. Les moyens déployés – infrastructures modernes, hébergement de qualité et accueil chaleureux – ont permis à l’événement d’atteindre un haut niveau d’excellence.

En signe de reconnaissance, le Président Tebboune a reçu la médaille d’or de l’ACNOA pour son soutien à cette première édition et pour son engagement en faveur de la relance du sport scolaire en Algérie.

Des infrastructures modernes, un hébergement de qualité et un accueil chaleureux ont contribué à l’excellence de l’événement, faisant de l’Algérie un modèle pour les futures éditions des Jeux.

Des performances sportives et un esprit d’unité africaine

Pendant huit jours de compétition, de jeunes athlètes ont brillé dans diverses disciplines, battant plusieurs records et révélant des talents prometteurs pour l’avenir du sport africain. De jeunes talents ont émergé, laissant entrevoir un avenir prometteur pour le sport africain.

L’esprit sportif, illustré par une scène émouvante d’entraide entre athlètes, a imprégné les épreuves. Les soirées culturelles ont favorisé les échanges et renforcé les liens entre les délégations des 51 pays participants, faisant de cet événement un véritable « laboratoire de l’unité africaine » selon l’ACNOA.

Le Nigeria prend le relais pour les Jeux Africains Scolaires 2027

Lors de la cérémonie de clôture, la flamme des Jeux a été transmise au Nigeria, pays hôte de la prochaine édition en 2027. Le ministre nigérian des Sports s’est engagé à maintenir le haut niveau d’organisation établi par l’Algérie.

Fort de ce succès, l’ACNOA a officialisé la biennalité des Jeux Africains Scolaires, renforçant leur importance pour la jeunesse sportive africaine. L’Algérie et d’autres pays africains prévoient d’intensifier leurs programmes de détection et de formation des jeunes athlètes, dans l’espoir de former les futurs champions olympiques du continent.

