Algérie 2 – Ouganda 1 : Victoire à l’arrachée, du pain sur la planche pour Petkovic

En accueillant l’Ouganda, l’équipe d’Algérie achève les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 en beauté, en s’imposant sur le score de deux buts à un, au terme d’un match où le rendement laisse à désirer.

Pour revenir à la physionomie du match, les Ougandais, condamnés à gagner pour une place parmi les barragistes, vont vite rentrer dans le vif du sujet. On joue la 6e minute, ils parviennent à ouvrir le score, signé Mukwala. Un but douteux puisqu’il y avait une faute sur Boudaoui avant que l’équipe adverse ne lance son attaque.

Un but qui fera réagir les Verts. Ils vont multiplier leurs assauts afin de revenir au score, en vain. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on assiste à un jeu brouillon et des attaquants très maladroits devant les bois, due à la précipitation et au manque de concentration.

Au moment où les protégés de Petkovic font pression, les Ougandais ont failli doubler la mise. Bien servit d’une passe latérale, Ssmegabi rate lamentablement l’occasion de marquer. Son tir manque le cadre. Une occasion dangereuse qui donne des sueurs froides aux Algériens.

Malgré une domination algérienne, aucun joueur ne parviendra à trouver le chemin des filets. Le score reste d’un but à zéro en faveur de l’Ouganda jusqu’au coup sifflet de l’arbitre qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Verts renversent la vapeur à la 2e mi-temps

Après la pause citron, les Fennecs rentreront plus motivés et déterminés. Vladimir Petkovic opère des changements, avec l’incorporation de Hadj Moussa et Dorval, afin de débloquer la situation, mais le jeu de l’équipe reste brouillon et sans efficacité.

Il va falloir attendre jusqu’à la 78e pour que les Algériens profitent d’un pénalty. Amoura exécute la sentence et remet ainsi les pendules à l’heure (80′).

Quelques minutes avant le coup de sifflet final, les Algériens profitent d’un autre pénalty suite à une faute commise par le gardien de but adverse sur Gouiri. Après un arrêt pendant quelques minutes, Amoura, encore lui, exécute la sentence et donner l’avantage à l’équipe d’Algérie (90+8′).

Rien ne va changer au tableau d’affichage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Victoire importante pour l’équipe d’Algérie qui achève les éliminatoires sur une bonne note. Mais il n’en demeure pas moins que le rendement était loin des attentes. Encore du pain sur la planche pour Vladimir Petkovic qui devra parfaire les réglages qui s’imposent en prévision de la Coupe d’Afrique des nations.