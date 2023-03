Algérie 2 – Niger 1 : les nouveaux arrivants font la différence

La sélection nationale algérienne a battu son homologue nigérienne sur le score de deux buts à un. Elle a réalisé le plus important, en arrachant les trois points qui lui ont permis de consolider sa place à a tête du groupe F avec 12 points. La bande à Djamel Belmadi fonce vers la qualification pour la CAN-2023.

Avec un onze quasi-remanié, la sélection nationale algérienne tentera d’exercer une pression sur les bois nigériens dès le coup d’envoi. Elle domine au long et au large la première mi-temps, mais sans créer la moindre occasion dangereuse. Il faut dire que la défense nigérienne tient bien le coup. Elle résiste aux assauts de Belaïli et consorts.

Au moment où la bande à Belmadi poursuit son pressing, Daniel Sosah surprend Mandréa d’un superbe but. Bien servit d’une belle passe en profondeur, et profitant d’une mauvaise couverture de la défense algérienne, il ouvre le score d’un tir lobé (38’). On s’attendait à une très bonne réaction des Verts, mais ce sont plutôt les visiteurs qui ont failli doubler la mise.

En effet, le même Sosah profite d’une autre passe en profondeur. Et pourtant bien placé, son tir passe à quelques centimètres des bois de Mandréa. Une action dangereuse qui coupe le souffle des supporters algériens présents en force dans les tribunes du stade Nelson Mandela. C’est donc sur le score d’un but à zéro en faveur du Niger que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les changements gagnants de Belmadi

Après la pause citron, Djamel Belmadi va incorporer Bounedjah et Amoura à la place de Delort et Boudaoui afin de débloquer la situation en attaque. Quelques minutes seulement après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, les Verts réussiront à remettre les pendules à l’heure. Sur un centre de Belaïli, le défenseur nigérien Rahim Al-Hassane marque contre son camp (54’).

Un but qui va motiver les Algériens pour renverser la vapeur, mais en vain. On assiste plutôt à un jeu brouillon, des attaquants précipités pour marquer et des centres inefficaces. La seule action dangereuse, c’est la tête de Mahrez qui heure la transversale, puis Bounedjah qui reprend la balle de la tête, mais le défenseur nigérien la dévie de la ligne des bois.

Mais Belmadi effectuera deux autres changements gagnants, en incorporant Chaibi et Bouanani. Autrement dit, ces deux changements vont faire la différences. En effet, Chaibi exécute une longue balle en profondeur géniale vers Bouanani, qui sert à son tour Mahrez. Ce dernier, bien placé, met le cuire au fond des filets et permet ainsi à l’Algérie de prendre l’avantage au score (88’).

La suite du match sera bien gérée par les protégés de Belmadi jusqu’au coup de sifflet finale. Une victoire sans convaincre, certes, mais le plus important, ce sont les trois points qui permettent à la sélection nationale de franchir un grand pas vers la qualification pour la CAN-2023.