Algérie 2 – Guinée Equatoriale 0 : les Verts se cherchent encore !

L’équipe d’Algérie a commencé les éliminatoires de la CAN-2025 sur une bonne note, en s’imposant face à la Guinée Equatoriale sur le score de deux buts à zéro. Le rendement était loin d’être convainquant certes, mais le plus important, ce sont les trois points.

Pour revenir à la physionomie du match, on assiste à une mi-temps ennuyeuse, marquée par un grand engagement physique des joueurs des deux équipes. Les Verts peinent toujours à débloquer la situation.

On joue la 22e minute, et suite à un corner exécuté par Mahrez, Mandi sera tiré du maillot par un joueur équato-guinéen. L’arbitre accorde un pénalty en faveur des Algériens. Une grande opportunité se présente pour ouvrir le score, mais Mahrez échoue à le transformer en but.

L’autre occasion dangereuse sera créée par Benrahma, qui pénètre dans la surface de réparation et s’empare du gardien de but adverse, mais ce dernier s’interpose. La suite de la première mi-temps ne sera marquée par aucune autre occasion franche. Ainsi, c’est sur le score vierge que l’arbitre béninois renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Une 2e mi-temps meilleure

Après la pause citron, les Verts rentreront plus motivés et déterminés pour marquer le but libérateur. Ils entament la deuxième mi-temps en force, en exerçant une forte pression sur les bois adverses, mais sans parvenir à trouver la faille.

Le rythme du match va baisser d’un cran. Il va falloir attendre jusqu’à la 70e minute pour que les protégés de Petkovic débloquent enfin la situation. Sur une contre-attaque, Mahrez se lance vers l’avant, il tente le tir, le portier adverse repousse la balle qui revient sur la tête d’Aouar. Bien placé, le milieu de terrain réussi à ouvrir le score.

Ensuite, Petkovic procède à deux changements offensifs, Gouiri et Benzia à la place de Bounedjah et Bennacer. Deux changements qui ne vont rien porter. On joue la 85e minute, Benrahma rate le coche. Bien servit par Zorgane d’une passe latérale, il se trouve seul face au gardien de but adverse, mais ce dernier dévie la balle miraculeusement au corner.

Le temps réglementaire s’achève, l’arbitre ajoute six minutes comme temps additionnel. Gouiri réussira à assommer l’adversaire par un second but 90+6’. C’est donc sur le score de deux buts à zéro en faveur de l’Algérie que l’arbitre béninois donne le coup de sifflet final. Une victoire sans convaincre, mais le plus important ce sont les trois points, avant de disputer la deuxième journée face au Libéria en déplacement.