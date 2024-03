Algérie : 1er pays MENA à fabriquer un médicament phare d’AstraZeneca contre le diabète

L’Algérie devient le premier pays de la région Moyen-Orient et Afrique à fabriquer le médicament phare AstraZeneca pour le traitement du diabète. C’est ce qu’a annoncé la société pharmaceutique internationale, ce mardi 05 mars 2024, dans son communiqué.

Ce plan ambitieux d’expansion et de localisation permettra la fabrication de cinq médicaments phares d’AstraZeneca en Algérie au cours des cinq prochaines années. Il s’agit d’un tournant dans l’amélioration de l’accès aux médicaments en Algérie, précise le communiqué.

Le projet, entériné par le Ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique (MIPP), permettra de produire des médicaments utilisés dans le traitement d’un large éventail de maladies, dont :

Le diabète de type 2,

L’oncologie,

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO),

Les maladies gastro-intestinales

Les maladies cardiaques.

L’Algérie deviendra ainsi, le premier pays de la région Moyen-Orient et Afrique à fabriquer le médicament AstraZeneca pour le traitement du diabète. La production du médicament pour le traitement des maladies gastro-intestinales devrait également débuter prochainement.

Le groupe pharmaceutique vise aussi à établir des partenariats avec différents acteurs algériens en vue d’assurer la fabrication locale de ces cinq produits clés au cours des cinq prochaines années. Cela contribuera à des économies considérables sur la facture d’importation tout en favorisant le transfert d’innovation et de haute technologie vers le pays, affirme la même source.

L’initiative s’inscrit dans les objectifs de durabilité d’AstraZeneca en mettant l’accent sur les soins préventifs et l’intervention précoce pour répondre à la demande croissante de services de santé en Algérie et dans la région.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle ère de collaboration entre AstraZeneca et l’Algérie, et nous sommes heureux d’améliorer notre capacité à offrir des solutions de santé innovantes au peuple algérien”, précise M. Rami Scandar, Président de la région Proche-Orient et Maghreb chez AstraZeneca.

Avec plus de 20 ans de présence en Algérie, AstraZeneca œuvre constamment en faveur de l’accès aux soins de santé, de l’éducation et de la durabilité pour les patients. En 2021, l’entreprise avait déjà lancé la production locale d’un médicament phare pour le traitement du cholestérol.

Ce nouveau plan d’expansion et de localisation renforce l’engagement d’AstraZeneca à créer un écosystème de soins de santé résilient en Algérie.

En exploitant la science, l’innovation et les technologies de pointe, nous visons à avoir un impact positif sur les communautés et l’environnement, conclut le communiqué.