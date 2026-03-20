Algérie : 150 kg d’or saisis après un violent échange de tirs à la veille de l’Aïd el-Fitr

Une opération militaire menée dans l’extrême sud du pays remet en lumière un trafic d’envergure. À la veille de l’Aïd El-Fitr, une intervention ciblée de l’Armée nationale populaire (ANP) a permis de déjouer une tentative de contrebande de grande ampleur, impliquant des individus armés et une importante quantité de minerai d’or.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), relevant du secteur opérationnel d’In Guezzam (6e région militaire), ont mené une intervention armée contre un groupe criminel actif dans le sud du pays.

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Selon un communiqué officiel, cette opération s’est soldée par l’élimination de trois trafiquants armés de nationalité étrangère, à l’issue d’un échange de tirs. L’intervention s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les forces de sécurité pour lutter contre le trafic de ressources naturelles, notamment l’or, dans les zones frontalières.

Trafic d’or en Algérie : une opération militaire décisive à In Guezzam

L’opération a permis la récupération d’un important lot d’équipements et de ressources, confirmant l’ampleur de l’activité criminelle ciblée. Le bilan matériel fait état de :

Deux fusils mitrailleurs de type Kalachnikov

Plusieurs chargeurs

Une quantité de munitions

Un véhicule tout-terrain

Environ 150 kg de minerai d’or

Cette saisie met en évidence l’existence de filières structurées de contrebande opérant dans des zones difficiles d’accès. Souvent proches des frontières.

Une surveillance renforcée aux frontières sud et une lutte continue contre le trafic de ressources naturelles

Les autorités militaires soulignent que cette intervention s’appuie sur une exploitation efficace du renseignement. Permettant d’anticiper les mouvements de groupes impliqués dans la criminalité organisée.

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Le communiqué précise que ces résultats « confirment une nouvelle fois la vigilance et la disponibilité des unités de l’ANP à sécuriser nos frontières nationales et à protéger nos ressources » en toutes circonstances.

Cette opération intervient dans un contexte particulier, à la veille de l’Aïd El-Fitr, période durant laquelle les dispositifs de sécurité sont généralement renforcés sur l’ensemble du territoire.

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Le sud algérien reste une zone sensible en raison de la présence de réseaux de trafic liés notamment à l’or et à d’autres ressources minières. L’ANP y mène régulièrement des opérations de contrôle et d’interception pour contenir ces activités illégales.

En somme, la saisie de 150 kg de minerai d’or illustre l’importance économique de ces trafics. Ainsi que les enjeux liés à la sécurisation des richesses naturelles du pays.