Algérie 1 – RD Congo 0 : Les Verts se qualifient pour les 1/4 de la CAN 2025 et donnent RDV au Nigéria

Les hommes l’ont fait ! Les Verts se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations-2025 qui se déroule au Maroc, après s’être imposés face à la République démocratique du Congo par la plus petite des marges, au terme d’un long match très serré. Boulbina est passé par là.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, on assiste à une première mi-temps très serrée, marquée par un très grand engagement physique. Les Verts tentent de désaxer la défense de l’équipe congolaise, qui évolue avec un bloc bas, en vain.

On joue la 24e minute, les Congolais se procurent une occasion dangereuse qui donne des sueurs froides aux Algériens. Sur un corner, Tuanzebe a failli ouvrir le score de la tête, la balle passant à quelques centimètres des bois de Luca Zidane.

La suite de la première mi-temps sera très équilibrée, entre une équipe algérienne qui tente de trouver la faille, mais en vain, et une autre congolaise qui se montre très solide derrière et qui axe sur les contre-attaques.

Le score restera de zéro partout jusqu’au sifflet de l’arbitre égyptien qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. Après la pause citron, la deuxième mi-temps sera plus ouverte, mais le match toujours serré. Chaque sélectionneur commence à sortir ses cartes offensives afin de débloquer la situation, mais aucun changement ne va porter ses fruits.

Il faut dire que les Fennecs se montrent plus dangereux par rapport aux Léopards, mais ils manquent toujours la finition. L’entrée de Hadj-Moussa apporte une grande vivacité au compartiment offensif, mais aucun attaquant ne réussira à trouver la faille.

Coup de grâce de Boulbina

Le temps réglementaire du match s’achève sur un score vierge, les deux antagonistes iront aux prolongations pour se départager.

La première mi-temps des prolongations est marquée par une domination totale des Algériens, avec pas moins de trois occasions franches. La maladresse devant les bois fait défaut.

En deuxième mi-temps, on va assister à un coup de maître de Petkovic. En effet, l’incorporation de Zerrouki et Boulbina va basculer les débats de la rencontre. Le premier sert son coéquipier d’une passe en profondeur et ce dernier d’une superbe frappe d’un tir lobé débloque la situation à la 118′.

C’est donc sur cette victoire en faveur de l’Algérie par un but à zéro que ce long match s’achève. Victoire amplement méritée pour les Verts qui se qualifient pour les quarts de finale de la CAN-2025, donnant rendez-vous au Nigéria dans l’un des grands chocs des quarts.