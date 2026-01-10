Algérie 0 – Nigéria 2 : les Verts éliminés de la CAN 2025, arbitrage scandaleux à Marrakech

Fin d’aventure de l’équipe d’Algérie en Coupe d’Afrique des nations-2025. Elle s’est éliminée du quart de finale de la compétition après avoir perdu son match face au Nigéria sur le score de deux buts à zéro. Un match où nous avons assisté à un arbitrage scandaleux, mené par le Sénégalais Issa Sy et le Gabonais Pierre Atcho (à la VAR), qui sont visiblement venus pour accomplir une mission qui leur a été confiée par le lobby anti-Algérie.

La première mi-temps sera marquée par une domination des Nigérians mais aussi d’un arbitrage vicieux. Les coéquipiers d’Osimhen vont exercer une forte pression sur les bois de Luca Zidane. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils se procurent pas moins de trois occasions dangereuses qui donnent des sueurs froides aux Algériens. Une pression terrible qui nécessite même le recul des attaquants pour contribuer au jeu défensif et limiter le danger.

Côté algérien, les joueurs se contentent de résister aux assauts nigérians et d’axer sur les contre-attaques. Mais aucun attaquant ne réussira à trouver la faille face à une défense adverse très solide.

Malgré la pression de l’adversaire, la défense algérienne tient bien le coup derrière. Le score restera de zéro partout jusqu’au sifflet de l’arbitre sénégalais qui renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Super Eagles entament la 2e mi-temps en fanfare

Après la pause citron, les Super Eagles vont entamer la deuxième mi-temps en fanfare. Deux minutes seulement après le coup d’envoi de la deuxième période de la rencontre, le redoutable Osimhen réussira à ouvrir le score.

Dix minutes après, ils réussiront à doubler la mise, signé Adams. Un second but qui fait sortir les Fennecs du match. En plus de l’arbitrage vicieux du Sénégalais Issa Sy, les coéquipiers de Boudaoui se montrent très énervés sur le terrain et n’arrivent pas à trouver leurs marques pour imposer leur jeu.

Petkovic a tout tenté, en vain…

Le Nigéria mène par deux buts à zéro, Vladimir Petkovic opère trois changements. Il incorpore Boulbina, Bounedjah et Hadj Moussa afin de donner un autre souffle à la ligne offensive. Hélas, ces changements ne vont pas porter leurs fruits. Le sélectionneur national sort une autre carte offensive, Radouane Berkane, mais le jeune attaquant sera très isolé en attaque.

Pour la suite de la rencontre, on assiste à un jeu très brouillon de l’équipe d’Algérie et des attaquants trop précipités. On a l’impression comme si les joueurs sont désespérés pour remettre les pendules à l’heure et éventuellement renverser la vapeur sur l’adversaire.

Quant aux Nigérians, leur rythme va baisser d’un cran. Ils maitrisent bien les débats du match et se montrent très solides en défense pour contrer toutes les attaques algériennes.

Le score restera de deux buts à zéro en faveur du Nigéria jusqu’au dernier sifflet de l’arbitre. Une défaite synonyme de l’élimination du quart de finale de la CAN-2025 pour l’équipe d’Algérie, au terme d’un match où nous avons assisté à un arbitrage vicieux, venu pour avantager l’équipe adverse au détriment de la sélection nationale. Et pour preuve, deux pénaltys flagrants n’ont pas été sifflés pour l’Algérie et les cinq cartons jaunes infligés sur les joueurs. Scandaleux !