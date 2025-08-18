Algérie 0 – Niger 0 : Les Verts se qualifient pour les quarts et attendent le Soudan ou le Sénégal

Le match de la dernière journée du groupe opposant l’Algérie au Niger s’est soldé sur un score vierge (0-0). La sélection nationale A’ réalise le plus important, en se qualifiant pour le prochain tour du Championnat d’Afrique des nations.

Pour revenir à la physionomie du match, les Verts, qui ne veulent rien laisser au hasard, vont l’entamer en force. En effet, ils vont exercer une forte pression sur les bois adversaires, mais l’inefficacité offensive fait défaut.

Les protégés de Bougherra vont poursuivre leurs assauts, mais toujours en vain. Les Nigérians, qui n’avaient rien à perdre puisqu’ils sont déjà éliminés, jouent pour l’honneur et le moins que l’on puisse dire, ils se montrent très coriaces. Le score reste toujours de zéro partout, l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Bougherra n’a pas trouvé la bonne formule

Après la pause citron, la domination des Fennecs se poursuit, mais sans toujours sans efficacité. Afin de débloquer la situation en attaque, le sélectionneur national Madjid Bougherra sort deux cartes offensives : Abdenour Belhocini et Aïmen Mahious, qui prennent les places de Lahlou Akhrib et Mehdi Merghem.

Mais ces changements ne vont rien apporter. Il manque toujours la dernière touche pour concrétiser les occasions. On joue la 77e minute, le milieu de terrain de la sélection nigériane Dingarey voit rouge. Une infériorité numérique des nigérians pendant plus d’un quart d’heure que les Algériens ne sauront pas l’exploiter pour faire la différence.

Ainsi, le score restera de zéro partout jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre tanzanien. Un autre match sans convaincre, mais le plus important, c’est évidemment arracher le point qui permet aux Algériens de valider leur billet qualificatif pour les quarts de finale du tournoi continental.

À signaler que le latéral gauche des Verts Naoufel Khacef a été élu homme du match. Une récompense méritée vu sa bonne performance.

Le Soudan ou le Sénégal en quart de finale

Concernant l’adversaire que va affronter la sélection nationale des locaux en quart de finale, ce sera le premier du groupe D. C’est-à-dire le Soudan ou le Sénégal.

Les deux équipes se rencontreront demain soir, où ils vont se disputer la tête du groupe. Ainsi, c’est à l’issue de cette rencontre qu’on saura qui d’entre eux donnera la réplique à la bande à Madjid Bougherra lors du prochain tour du tournoi africain. Quelle que soit l’identité de l’adversaire, sa mission s’annonce ardue et devra redoubler d’efforts pour espérer atteindre la demi-finale.

À noter que les matchs des quarts de finale du CHAN-2024 sont prévus le 22 et le 23 août prochain. La sélection nationale jouera son match à Zanzibar.