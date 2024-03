ALGERIAN FOOD BANK : LG Electronics renforce son engagement humanitaire pour le Ramadan

Alger, le 06-03-2024 – Au seuil du mois de Ramadan, LG Electronics Algérie réaffirme son engagement envers la communauté à travers sa collaboration avec l’Association SIDRA dans le cadre du programme ALGERIAN FOOD BANK. Cette initiative vise à soutenir les familles algériennes dans le besoin en leur fournissant des boîtes de denrées alimentaires, en réponse aux besoins pressants pendant le mois sacré du Ramadan, une période de partage et de solidarité.

Le lancement de cette action a eu lieu au stade REVOIL de Ruisseau, Alger, en présence des représentants de LG Algérie, des bénévoles engagés, ainsi que des médias, qui ont activement contribué à la réussite de cette action. Cette collaboration témoigne de l’engagement continu de LG Electronics Algérie envers les populations vulnérables.

LG Electronics Algérie a renouvelé son soutien à l’Association SIDRA pour venir en aide aux familles nécessiteuses. Cette année, cette initiative est renforcée avec la distribution de 120 boîtes. Au fil des ans, LG Electronics a soutenu diverses causes caritatives, notamment en fournissant des cartables scolaires aux enfants issus de familles défavorisées.

À travers ces actions, LG Electronics confirme son rôle actif dans la société et sa dévotion en faveur du bien-être communautaire à travers des initiatives caritatives solidaires et de partage.

À propos de LG Electronics :

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes

