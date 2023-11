Algeria Startup Challenge : 2 Startups Algériennes primées par Philip Morris Algérie

Leancubator a organisé la cinquième édition de son programme Algeria Startup Challenge (ASC), sous le parrainage du ministère de l’Économie, de la connaissance, des startups et de la microentreprise. Algeria Startup Challenge est un prestigieux programme annuel dédié aux startups et à l’innovation sous le thème « Innovate for a Sustainble Future » ou « Innover pour un Avenir Durable » dans les quatre domaines tels que la Fintech, la Greentech, la santé (HealthTech) et de la Réduction des Risques (Harm Reduction).

La finale de cette édition a mis en avant les startups les plus prometteuses et innovantes d’Algérie en 2023, ces startups ont abordé les enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels, en présence des acteurs de l’innovation et des différents partenaires de l’Algérie Startup Challenge.

Philip Morris Algérie a participé à cette cinquième édition de l’Algeria Startup Challenge en lançant la 2ème édition de son challenge « Harm Reduction Initiative Awards » et a reçu à l’issue de ce programme le prix de « Active Innovation Actor », en récompense de sa contribution dans l’accompagnement de l’innovation durable. L’entreprise a affirmé ainsi sa position de partenaire des startuppers algériens.

Notons que « Harm Reduction Initiative Awards by PMI a pour but d’encourager et d’initier les jeunes porteurs de projet à développer des solutions et produits innovants visant à réduire les risques et ce dans divers domaines », a expliqué Abdelfattah Herizi Directeur Général de Leancubator. Et d’ajouter « afin d’encourager les jeunes porteurs de projets algériens, PMI a été la seule entreprise ayant primé deux startups au lieu d’une seule, avec un montant qu’il leur permettra de soutenir le lancement de leurs projets ».

En effet, deux startups innovantes ont remporté cette initiative, en l’occurrence GEORSEC ayant développé une technologie géomatique qui simplifie la gestion des risques et la planification des opérations de secours de manière efficiente. La deuxième, c’est Eccotashira, une startup spécialisée dans les solutions de construction durable grâce à des matériaux et des technologies vertes novateurs.

Enfin, ces startups auront l’opportunité exclusive de bénéficier d’un soutien sur mesure de la part de Leancubator, favorisant ainsi l’accélération du déploiement de leurs solutions sur le marché algérien et international.