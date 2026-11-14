Algeria Mindray Lab Forum 2026 : Vers la transformation numérique au cœur du secteur de la santé

Le Groupe SADID Diagnopharm et le leader international Mindray ont organisé le 12 novembre 2026, à l’Hôtel Sheraton d’Alger, la journée scientifique « Algeria Mindray Lab Forum 2026 ».

Cet événement de haut niveau rassemble des experts nationaux et internationaux, des professionnels de la santé et des acteurs du diagnostic.

L’ambition commune consiste à accompagner la transformation technologique du système de santé en Algérie. Les participants abordent les enjeux liés à l’intelligence artificielle, à l’hôpital connecté et à l’innovation diagnostique.

Le laboratoire de biologie médicale subit une révolution profonde grâce aux technologies modernes. Ces outils facilitent l’analyse performante des données biologiques et l’optimisation des processus diagnostiques. En hématologie, l’intelligence artificielle apporte une aide précieuse aux biologistes.

Elle permet l’analyse automatisée de la morphologie cellulaire pour repérer rapidement les cellules anormales. Cette avancée technologique facilite l’identification de signes évocateurs d’hémopathies malignes tout en renforçant l’expertise humaine.

Un programme scientifique animé par des experts nationaux et internationaux

Les travaux de cette journée s’articulent autour de plusieurs sessions scientifiques majeures. Des spécialistes reconnus animent les débats en hématologie, en biochimie et en immunologie. Le comité des conférenciers réunit notamment :

Pr. Adel Gouri , Chef de Service de Biochimie au CHU Ibn Rochd d’Annaba.

Pr. Lyece Yargui , Chef de Service du Laboratoire de Biochimie au CHU Mustapha Pacha d’Alger.

Pr. Hacene Brouk , Chef de Service du Laboratoire d’Hémobiologie au CHU Ibn Rochd d’Annaba.

Pr. Ali Said , Maître de Conférence A en Biochimie Médicale au CHU Mustapha Pacha d’Alger.

Pr. Reda Djidjik , intervenant lors de la session dédiée à l’immunologie.

Dr. Medeni Arpa , Biochimiste Clinicien à l’Université Recep Tayyip Erdoğan en Turquie.

Mr. Ramzi Laiche , Directeur Marketing Régional IVD chez Mindray pour l’Afrique Francophone.

Les sessions bénéficient également de la modération d’éminents professeurs, dont le Pr. Mohamed Amine Moueden, le Pr. Belaid Ait Abdelkader et le Pr. Amal Soulef Saadi-Ouslim. La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

L’émergence de l’hôpital connecté en Algérie

Au-delà du laboratoire, la modernisation des établissements de santé passe par le concept d’hôpital connecté. L’interconnexion des équipements médicaux et la circulation sécurisée des données transforment l’organisation hospitalière.

Les systèmes d’information intégrés permettent une gestion plus efficiente et centrée sur le patient. Selon les organisateurs, l’entreprise Mindray contribue activement à cette évolution à travers ses solutions numériques et d’automatisation. La technologie soutient directement la décision médicale et renforce les performances globales des structures de soins.

Pour le Groupe SADID Diagnopharm, cette rencontre dépasse la simple fourniture d’équipements médicaux. Les représentants affirment que cette initiative traduit une volonté claire de promouvoir le transfert technologique.

Le projet vise également à développer les compétences nationales pour aligner les laboratoires et les hôpitaux algériens sur les meilleurs standards internationaux.

Enjeux stratégiques et coopération internationale

L’enjeu de cette journée scientifique demeure à la fois stratégique et scientifique. L’Algérie cherche à tirer pleinement parti des avancées technologiques mondiales pour moderniser son réseau de santé.

L’événement se positionne comme un espace de dialogue et de coopération internationale durable. Les acteurs institutionnels et industriels veulent faire de l’innovation un levier central pour bâtir un environnement hospitalier moderne et performant.